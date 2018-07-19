Скоріш за все, готують черговий замах, – активіст Стерненко сповістив про дивну знахідку

Активіст Євромайдану та колишній голова одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко вважає, що на нього можуть здійснити ще один замах. Причина такого занепокоєння – виявлені під сидінням електронні пристрої, що можуть бути GPS-трекерами для відслідковування місця розташування.

Відповідний допис зявився на його сторінці у Facebook.

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"Загнав машину на СТО. Треба було замінити тяги стабілізаторів і кнопку аварійки. Підняли авто на підйомнику. Добре обдивились дно та виявили два електронні пристрої. Під водійським та переднім пасажирським сидіннями. Нагадують GPS-трекери для відслідковування мого місця розташування", – підкреслив він.

За словами активіста, всередині були по одній сім-картці, плати та акумулятор.

"Якісь виродки причепили. Скоріш за все, готують черговий замах, бо перші три були невдалими", – зауважив Стерненко.

Крім того, він наголосив, що поліція його ще досі не забезпечила державною охороною, натомість один із нападників на нього її отримав.

"У мене питання: що ще має відбутись, щоб наші славетні МВС/СБУ почали реально працювати? Чи потрібно нову трагедію? Якого чорта на активістів, громадян України, по всій країні вчиняють серйозні напади та досі нікого з організаторів (та хоча б посередників!) не затримано? Скільки вам ще потрібно крові?"– емоційно відреагував на інцидент Стерненко.

Нагадаємо, уночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. У підсумку чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників, проте іншому вдалося втекти.



До слова, це вже третій напад на Сергія Стерненка, який стався цього року. Так, 7 лютого біля помешкання активіста на нього накинувся невідомий, в результаті чого громадський діяч отримав численні побої. За його словами, це була "помста за його активну громадську позицію з боку мера Одеси Труханова".



А вже 1 травня у Стерненка стріляли. Тоді нападник вистрелив в область шиї ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста висловила упевненість у тому, що зловмисник цілився точно у Стерненка.