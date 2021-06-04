В то же время Россия пытается дискредитировать все остальные, официальные вакцины, и распространяет фейки о Pfizer и AstraZeneca. Об этом рассказал Егор Скорина в своем блоге "Антифейк".

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Он пояснил, что есть опубликованные протоколы по всем западным вакцинам. Это основной документ для препарата.

Несмотря на это, до сих пор не существует в природе протокола исследования этого недопрепарата ("Спутника V" – 24 канал),

– подчеркнул Скорина.

Журналист также добавил, что много добровольцев в России, которые считают, что получили плацебо, впоследствии самостоятельно сделали прививку от коронавируса. По правилам, этого делать было нельзя.

"Это означает, что объективные данные по препарату теперь просто невозможно получить", – подчеркнул он.

Исследование провалили, – эксперты

Более того, по словам директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга, добровольцам, которые принимают участие в испытаниях препарата от коронавируса "Спутником V", больше не будут вводить плацебо. Поэтому, эксперты считают, что исследование этого препарата провалили.

"То есть, непонятно, как будут сравниваться данные по людям, которые имеют недовакцину и тех, кто получил плацебо", – подытожил он.

Важно, 8 февраля 2021 года российскую вакцину официально запретили в Украине.

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