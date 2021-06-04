Водночас Росія намагається дискредитувати всі інші, офіційні вакцини, й поширює фейки про Pfizer та AstraZeneca. Про це розповів Єгор Скоріна у своєму блозі "Антифейк".

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Він пояснив, що є опубліковані протоколи по всіх західних вакцинах. Це основний документ для препарату.

Попри це, досі існує в природі протоколу дослідження цього недопрепарату ("Супутника V" – 24 канал),

– наголосив Скоріна.

Журналіст також додав, що багато добровольців у Росії, які вважають, що отримали плацебо, згодом самостійно зробили щеплення від коронавірусу. За правилами, цього робити було не можна.

"Це означає, що об'єктивні дані щодо препарату тепер просто неможливо отримати", – наголосив він.

Дослідження провалили, – експерти

Ба більше, за словами директора Національного дослідницького центру імені Гамалії Олександра Гінзбурга, добровольцям, які беруть участь у випробуваннях препарату від коронавірусу "Супутником V", більше не вводитимуть плацебо. Тож, експерти вважають, що дослідження цього препарату провалили.

"Тобто, незрозуміло, як будуть порівнюватися дані по людях, які мають недовакцину й тих, хто отримав плацебо", – підсумував він.

Важливо, 8 лютого 2021 року російську вакцину офіційно заборонили в Україні.

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