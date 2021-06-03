Исследование "Спутника V" провалено, а темпы вакцинации в Москве забуксовали. Одни россияне просто не доверяют Кремлю и их препарату. С другими – злую шутку сыграла пресловутая российская пропаганда, которая вместо популяризации отечественной вакцины убедила граждан, что вирус в России побороли.

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Всемирная Организация здравоохранения и Евросоюз российскую вакцину до сих пор не одобрили, так что в ход идут старые приёмы пропаганды. Вопрос вакцинированная уже давно перестал быть суто медицинским и вышел на геополитический уровень. За популярностью того или иного препарата стоит признание величия страны.

Исследование эффективности "Спутника V"

В вопросе вакцины Россия ради экономических интересов страны часто занимается распространением ложной информации. Кремль пытается улучшить свой имидж и создать впечатление крепкой державы с высокими технологиями, а не страны, в которой нет денег, чтоб отремонтировать даже детям туалеты в школах.

Французский видеоблогер популярного научного YouTube-канала Dirty Biology Лео Грассе сообщил в твиттере, что к нему обратилось таинственное агентство с предложением: разместить у себя информацию о якобы повышенной смертности после вакцинации Pfizer.

Агентство под названием Fazze, якобы находящееся в Лондоне, поставило условия: это должно выглядеть как личная рекомендация для аудитории Лео Грассе. Материал нужно было представить так, как будто тема интересует блогера, и он делится своим независимым мнением. Оплата за пропаганду – не имеет значения.

Позднее оказалось, что это же агентство Fazze связывалось и с другими блогерами из Франции, Индии, Испании, Германии и Бразилии. Например, аналогичное предложение получил немецкий ведущий популярного ютуб-канала с полутора миллионной аудиторией Мирко Дрошман.

Агентство Fazze сообщало, что их офис находится по адресу 5 Percy Street в Лондоне. Однако журналисты-расследователи выяснили, что такая компания не зарегистрирована в Великобритании и не имеет офиса в указанном доме.

Французское издание Le Monde утверждает, что с помощью адреса электронной почты, которое использовалось для связи с одним из французских блогеров для пропаганды, вычислили, что руководитель агентства Fazze работал не из Лондона, а из Москвы.

Также российский источник сообщает, что по предоставленному адресу в Лондоне до июня 2019 года была зарегистрирована компания Adnow Ltd, основанная в 2014 году. Одним из ее учредителей является россиянин по имени Станислав Фесенко. По их информации, офис Adnow находится в Москве. Рядом с ним так же зарегистрированы юридические адреса фирм Adnow Media и Adnow Technology.

Внимание! На сайте электронного центра занятости населения есть вакансия, где указано, что Fazze.com, входит в холдинг Adnow International.

Агентство запутывает следы тем, что предлагает блогерам противоставить Pfizer вакцину AstraZeneca. Естественно, если бы компания из Москвы предлагала хвалить российский "Спутник V", то причастность российских спецслужб к дезинформации касательно американского препарата была бы более очевидной.

Фейки о AstraZeneca

Подобные информационные вбросы являются частью экосистемы российской пропаганды и дезинформации. В Кремле ложную информацию усиливают своими медиа. Проплаченные заявления лидеров мнений можно использовать по такой схеме: "даже в Европе говорят, что Pfizer хуже, чем AstraZeneca, а вот другие говорят, что AstraZeneca куда хуже, чем "Спутник V".

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В доказательство российские пропагандисты предоставят фейки и про AstraZeneca. Только на начало 2021 года проект "Европа против Дезинформации" насчитал около 700 публикаций в кремлёвских медиа, в которых содержались не соответствующие действительности утверждения в связи с эпидемией. При этом, как отмечается, пропаганда стремилась дискредитировать вакцину корпорации AstraZeneca.

Самый известный фейк российской пропаганды устами Киселева несет чушь о том, что AstraZeneca может превращать человека в обезьяну.

То есть, подкуп блогеров для распространения дезинформации может являться лишь очередной попыткой продвигать продажу конкурирующей российской вакцины "Спутник V".

Почему российский "Спутник V" до сих пор не признают в мире

До этого дня не существует в природе протокола исследования данного недопрепарата. В то же время, опубликованы протоколы по всем западным вакцинам. Это основной документ для препарата.

Исследование "Спутника V" провалено,

– сообщила Светлана Завидова, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям.

По данным источника, многие добровольцы в России, которые считают, что получили плацебо впоследствии самостоятельно привились от коронавируса. По правилам, этого делать было нельзя. Это означает, что объективные данные касательно препарата теперь просто невозможно получить.

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Более того, за словами директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга добровольцам, участвующим в испытаниях препарата от коронавируса "Спутник V", больше в принципе не будут вводить плацебо. То есть, непонятно, как будут сравниваться данные по людям, получившим недовакцину и получившим плацебо.