Оккупанты устроили в Донецке форум "Русский Донбасс". Туда пригласили, в частности, российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Он уже успел отличиться возмутительным заявлением.

Источник: телеграм-канал Дениса Казанского

Россиянин пригрозил захватом украинской столицы. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Обратите внимание Боевики хотят захватить весь Донбасс: представили "доктрину"

"Я передаю привет всем украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Не хочу вас разочаровывать, но, скорее всего, таки рано", – заявил Кеосаян.

Российский пропагандист пригрозил Украине: смотрите видео

"Что характерно, в Карабахе он почему-то побывать не обещает. Тигран, может, сначала Шуши, а затем уже Киев?", – подписал видео Денис Казанский.

Заметим, что ранее МИД Украины пообещало запретить Кеосаяну въезд в Украину. В отношении его жены Маргариты Симоньян такой запрет действует еще с 2014 года.

Жена Кеосаяна обратилась к Путину

Накануне Маргарита Симоньян отличилась громким заявлением – попросила Путина аннексировать Донбасс. Согласно ее словам, местные жители хотят быть частью именно России.

Однако в российском МИДе открестились от заявлений пропагандистки. Там заверили, что необходимость присоединения Донбасса к России – это лишь личное мнение Симоньян.

Обратите внимание! Симоньян – российская журналистка, главный редактор информагентства "Россия сегодня" и телеканала Russia Today. Ее называют главной пропагандисткой Путина.