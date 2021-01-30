"Скоро будем в Киеве": российский пропагандист Кеосаян пригрозил Украине
Оккупанты устроили в Донецке форум "Русский Донбасс". Туда пригласили, в частности, российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Он уже успел отличиться возмутительным заявлением.
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
Россиянин пригрозил захватом украинской столицы. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист и член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.
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"Я передаю привет всем украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Не хочу вас разочаровывать, но, скорее всего, таки рано", – заявил Кеосаян.
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"Что характерно, в Карабахе он почему-то побывать не обещает. Тигран, может, сначала Шуши, а затем уже Киев?", – подписал видео Денис Казанский.
Заметим, что ранее МИД Украины пообещало запретить Кеосаяну въезд в Украину. В отношении его жены Маргариты Симоньян такой запрет действует еще с 2014 года.
Жена Кеосаяна обратилась к Путину
Накануне Маргарита Симоньян отличилась громким заявлением – попросила Путина аннексировать Донбасс. Согласно ее словам, местные жители хотят быть частью именно России.
Однако в российском МИДе открестились от заявлений пропагандистки. Там заверили, что необходимость присоединения Донбасса к России – это лишь личное мнение Симоньян.
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