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Министр финансов США переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана

Крістіна Желіховська
Министр финансов США переехал на военную базу из-за угроз со стороны Ирана – 24 Канал

Глава Минфина США переехал на военную базу / GettyImages

11 ноября министр финансов США Скотт Бессент переехал жить на военную базу. Спецслужбы настояли на этом из-за публикации фотографий его поместья стоимостью 12,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.

 
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Почему Бессент решил переехать?

По информации собеседников агентства, высокопоставленный представитель разведки в администрации Дональда Трампа в конце октября предупредил в служебной записке, что планы Ирана по нападениям на граждан США перешли в "продвинутую стадию".

Дополнительные опасения по поводу безопасности министра возникли после того, как газета The Wall Street Journal опубликовала аэрофотоснимок его особняка в Джорджтауне. Это позволило точно определить местонахождение дома, поэтому Бессент решил временно переехать на военную базу.

Причиной особого внимания к главе казначейства стала его деятельность. С августа Скотт Бессент руководит американской санкционной кампанией против Тегерана под названием "Экономический изгой". Ее ключевая цель – заставить власти страны прекратить атаки на торговые суда и возобновить судоходство в Ормузском проливе, заблокированном после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

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Как США усиливают давление на Иран?

Кампания предусматривает морскую блокаду иранских портов, а также санкции против ближневосточных банков и других финансовых учреждений, которые помогают проводить операции с участием Ирана.

В Министерстве финансов США заявили, что угрозы иранского режима не остановят Бессента. По словам представителя ведомства, министр настроен продолжать экономическое давление и поддерживать блокаду.

В то же время Иран ранее отрицал планы нападений на американских чиновников и других лиц на территории США.

Напомним, ранее Скотт Бессент совместно с разведкой советовал сохранять статус-кво и изнурять иранский режим санкциями, пока Дональд Трамп выбирал варианты действий в связи с конфликтом.

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