Міністр фінансів США переїхав на військову базу через погрози з боку Ірану

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників.

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Чому Бессент вирішив переїхати?

За інформацією співрозмовників агентства, високопоставлений представник розвідки в адміністрації Дональда Трампа наприкінці жовтня попередив у службовій записці, що плани Ірану щодо нападів на громадян США перейшли на "просунуту стадію".

Додаткові побоювання щодо безпеки міністра виникли після того, як газета The Wall Street Journal опублікувала аерофотознімок його особняка в Джорджтауні. Це дало змогу точно визначити місце розташування будинку, тому Бессент вирішив тимчасово перебратися на військову базу.

Причиною особливої уваги до голови казначейства стала його діяльність. Із серпня Скотт Бессент керує американською санкційною кампанією проти Тегерана під назвою "Економічний ізгой". Її ключова мета – примусити владу країни припинити атаки на торговельні судна та відновити судноплавство в Ормузькій протоці, заблокованій після ударів США та Ізраїлю 28 лютого.

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Як США посилюють тиск на Іран?

Кампанія передбачає морську блокаду іранських портів, а також санкції проти близькосхідних банків та інших фінансових установ, які допомагають проводити операції за участю Ірану.

У Міністерстві фінансів США заявили, що погрози іранського режиму не зупинять Бессента. За словами речника відомства, міністр налаштований продовжувати економічний тиск і підтримувати блокаду.

Водночас Іран раніше заперечував плани нападів на американських посадовців та інших осіб на території США.

Нагадаємо, раніше Скотт Бессент спільно з розвідкою радив зберігати статус-кво та виснажувати іранський режим санкціями, поки Дональд Трамп обирав варіанти дій щодо конфлікту.