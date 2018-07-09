Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов

Украинский карикатурист на псевдо "Орел В" подготовил для читателей сайта "24" традиционную порцию сатирических рисунков об агрессивном северном соседе.

Вспомнил карикатурист апрельскую фразу российской омбудсвумен Татьяны Москальковой, которая назвала главной "скрепой" России ... следователей. В цивилизованных странах омбудсмены следят за соблюдением прав людей, в том числе и лишенных свободы, а в России, кажется, главное – права чиновников и правоохранителей.

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Обещания Путина остались обещаниями

Крымские цены – не для слабонервных

Не обошел вниманием карикатурист и простого обывателя, который доверяет обещаниям Путина и пропаганде, которая льется из российских телеканалов.

Почему россияне сделали из Путина идола?