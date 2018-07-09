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Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов

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Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов

Украинский карикатурист на псевдо "Орел В" подготовил для читателей сайта "24" традиционную порцию сатирических рисунков об агрессивном северном соседе.

Вспомнил карикатурист апрельскую фразу российской омбудсвумен Татьяны Москальковой, которая назвала главной "скрепой" России ... следователей. В цивилизованных странах омбудсмены следят за соблюдением прав людей, в том числе и лишенных свободы, а в России, кажется, главное – права чиновников и правоохранителей.

Читайте также: "Счастливая Россия": украинский карикатурист высмеял российскую пропаганду

Обещания Путина остались обещаниямикарикатура Крим
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Не обошел вниманием карикатурист и простого обывателя, который доверяет обещаниям Путина и пропаганде, которая льется из российских телеканалов.

Карикатура Путіна

Почему россияне сделали из Путина идола?

Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Новости России Новости Крыма Владимир Путин Российская пропаганда Карикатура
Источник: 24 Канал
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