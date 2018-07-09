Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів

Український карикатурист на псевдо "Орел В" підготував для читачів сайту "24" традиційну порцію сатиричних малюнків про агресивного північного сусіда.

Згадав карикатурист квітневу фразу російської омбудсвумен Тетяни Москалькової, яка назвала головною "скрєпою" Росії ... слідчих. В цивілізованих країнах омбудсмени стежать за дотриманням прав людей, в тому числі і позбавлених волі, а в Росії, здається, головне – права чиновників та правоохоронців.

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Обіцянки Путіна залишились обіцянками

Кримські ціни – не для слабодухих

Не оминув увагою карикатурист і простого обивателя, який довіряє обіцянкам Путіна та пропаганді, яка лиється з російських телеканалів.

Чому росіяни зробили з Путіна ідола?