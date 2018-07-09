10:28
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    26°C 21°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів

147 Читать новость на русском
Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів

Український карикатурист на псевдо "Орел В" підготував для читачів сайту "24" традиційну порцію сатиричних малюнків про агресивного північного сусіда.

Згадав карикатурист квітневу фразу російської омбудсвумен Тетяни Москалькової, яка назвала головною "скрєпою" Росії ... слідчих. В цивілізованих країнах омбудсмени стежать за дотриманням прав людей, в тому числі і позбавлених волі, а в Росії, здається, головне – права чиновників та правоохоронців.

Читайте також: "Щаслива Росія": український карикатурист висміяв російську пропаганду

Обіцянки Путіна залишились обіцянками

карикатура Крим

Кримські ціни – не для слабодухих

Не оминув увагою карикатурист і простого обивателя, який довіряє обіцянкам Путіна та пропаганді, яка лиється з російських телеканалів.

Карикатура Путіна

Чому росіяни зробили з Путіна ідола?

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Публікації Карикатура Російська пропаганда Новини Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
сьогодні, 10:05 Скрєпи Москалькової і передвиборчі обіцянки Путіна: хвилина гумору від карикатуристів
146
Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
сьогодні, 08:39 Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
Ольга Черненко 1063
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 липня, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1216
Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
8 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
1191
Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
8 липня, 19:30 Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
799
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук