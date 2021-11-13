Как сообщили в Патрульной полиции Львовщины, в начале сентября на улице Рабочей произошло ДТП между автомобилями Nissan Qashqai и BMW.

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Водитель BMW, выйдя из автомобиля и осмотрев повреждения, сел и уехал. 12 ноября патрульные обнаружили этот автомобиль с открытым капотом на улице Костя Левицкого. Рядом стоял водитель, который сказал, что сделал вынужденную остановку, потому что "закипел" двигатель.

Во время проверки документов патрульные обнаружили серьезные разногласия, которые 43-летний мужчина не смог объяснить. На место происшествия вызвали следователей. Также оказалось, что водитель лишен права управления транспортными средствами из-за нетрезвой езды. "Вишенкой" на торте стало то, что мужчина был под действием трех наркотических веществ:

амфетамин,

марихуана,

метамфетамин.

Во время поверхностной проверки у него был обнаружен пакет с порошкообразным веществом серого цвета и устройство для курения марихуаны. Документы и вещество изъяли на экспертизу.

Против водителя составили 3 протокола

На водителя составили сразу 3 протокола:

по статье 130 об управлении транспортным средством в состоянии опьянения второй раз в течение года,

по статье 124 о нарушении ПДД, что привело к ДТП,

по статье 122-4 об оставлении места дорожно-транспортного происшествия.

Также он получил постановление по статье 126 об управлении транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.