У воина также остались мама и сестра. Похоронили Юркова 16 июля в в его родном селе Криничоватое Днепропетровской области. Попрощаться с парнем пришли около 100 человек.

Важно На Донбассе погиб 19-летний защитник из Днепропетровской области: имя героя

Скрывал от мамы, что воюет

Мать Александра Татьяна Николаевна не может прийти в себя после известия о смерти сына. Парень не говорил ей, что воюет на Донбассе.

Односельчанка рассказала, что мать думала, будто сын в Новомосковске, на учениях. Александр ушел в армию, когда ему только исполнилось 18 лет. Повестка пришла, как только парень закончил колледж. Позже он сказал матери, что заключил контракт на военную службу.

Но о том, что уже воюет на фронте, ни слова не говорил. Мама была уверена, что он в учебке. Вероятнее всего, не хотел ее волновать,

– сказала женщина.

Каким был Александр

Знакомая описала защитника как очень спокойного и отзывчивого парня. Всегда помогал матери и соседям.

"Его сестра учится в институте, поэтому мама теперь фактически осталась одна. Она, бедняжка, никак поверить не может, что Саши нет. Ходит на его могилу и плачет, ведь он совсем молодой", – говорят в селе.

Парень собирался жениться

У Александра была невеста Люба, с которой он познакомился в интернете. Девушка рассказала, что ее возлюбленный был очень хорошим, жизнерадостным и чуточку упрямым. По ее словам, он собирался продлевать контракт, но уже не наводчиком. После окончания контракта пара собиралась пожениться. Успели даже обручиться в церкви.



Александр с невестой / Фото Obozrevatel



Александр и Люба / Фото Obozrevatel

Мать девушки отметила, что Саша всегда все говорил прямо, но тихим голосом. Они с Любой дополняли друг друга.

"Он очень берег и нежно относился к Любе, использовал каждую возможность, чтобы приехать сюда и провести с ней время. Всем друзьям Любы он очень нравился, и батюшке, который проводил помолвку, тоже", – рассказала женщина.

О смерти любимого Люба узнала случайно. Девушка продолжала писать ему и никак не могла поверить, что ее жениха не стало.

Важно! Александр служил наводчиком танкового батальона воинской части А1302. 14 июля он получил смертельное ранение.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.