В штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии, установили инсталляцию вагины, высотой 33 метра. Это разгневало сторонников президента Жаира Болсонару.

Скульптура ручной работы под названием "Дева" в ширину достигает 16 метров, а ее глубина – 6 метров. Инсталляцию открыла в субботу, 2 января, художник-визуалист Джулиана Нотари.

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Гигантская вагина расположена в парке на территории бывшего сахарного завода. Над ней около 11 месяцев работали более 20 мужчин, а Нотари руководила процессом.

Интересно! Женщина объяснила, что своей инсталляцией хотела вызвать дискуссию об "отношений между природой и культурой в нашем фалоцентрическом и антропоцентрическом обществе".

"Сейчас все эти вопросы становятся все более актуальными", – отметила художница. Издание считает это намеком на политику президента Болсонару, который не раз выступал против художников и нацменьшинств.

Как выглядит оригинальная инсталляция в Бразилии: фото с фейсбук-страницы Нотари

Реакция соцсетей

Пост спровоцировал бурное обсуждение в соцсетях. Часть людей, среди которых сторонники Болсонару, отреагировали резко. Политический советник президента даже прибегнул к ругательствам.

Но многим эта инсталляция все же понравилась. Мол, она дает пищу для размышлений. "Нужно больше таких работ, которые поднимают темы феминизма и его нюансов", – пишут пользователи.

Художницу похвалил и режиссер из Пернамбуку – Клебер Мендонча Фильйо. По его мнению, неоднозначная реакция на создание "Девы" – зеркало общества.