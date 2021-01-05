У штаті Пернамбуку, що на північному сході Бразилії, встановили інсталяцію вагіни, заввишки 33 метри. Це розгнівало прихильників президента Жаїра Болсонару.

Скульптура ручної роботи під назвою "Діва" завширшки сягає 16 метрів, а її глибина – 6 метрів. Інсталяцію відкрила в суботу, 2 січня, художник-візуаліст Джуліана Нотарі.

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Гігантська вагіна розташована у парку на території колишнього цукрового заводу. Над нею близько 11 місяців працювали понад 20 чоловіків, а Нотарі керувала процесом.

Цікаво! Жінка пояснила, що своєю інсталяцією хотіла викликати дискусію щодо "відносин між природою та культурою у нашому фалоцентричному й антропоцентричному суспільстві".

"Зараз всі ці питання стають все більш актуальними", – зауважила художниця. Видання вважає це натяком на політику президента Болсонару, який не раз виступав проти митців та нацменшин.

Як виглядає оригінальна інсталяція у Бразилії / Фото з фейсбук-сторінки Нотарі

Реакція соцмереж

Допис спровокував бурхливе обговорення у соцмережах. Частина людей, серед яких прихильники Болсонару, відреагували різко. Політичний радник президента навіть вдався до лайки.

Та багато кому ця інсталяція все ж сподобалася. Мовляв, вона дає поживу для роздумів. "Потрібно більше таких робіт, які підіймають теми фемінізму та його нюансів", – пишуть користувачі.

Художницю похвалив і режисер із Пернамбуку – Клебер Мендонча Фільйо. На його думку, неоднозначна реакція на створення "Діви" є дзеркалом суспільства.