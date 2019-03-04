Скульптуры, которых никогда не было: впечатляющие фото иллюзий

Американский дизайнер Чед Найт создает невероятные цифровые скульптуры. Они гигантские и выглядят довольно реалистично. Даже грусть берет, когда осознаешь, что их на самом деле никогда не было.

Художественным талантом Найта особенно восхищаются в соцсетях. Например, в своем Instagram он чуть ли не каждый день выкладывает что-то свежее и нереальное.

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Таким было его задание, когда начал овладевать 3D-дизайном – делать по одному проекту в день. Так Найт хотел научиться новому делу, которое бы подвинуло его предыдущее занятие. Найт был профессиональным скейтбордистом, пишет Monsieur Marcel.

3D-скульптуры Чеда Найта: смотрите фото в полноэкранном режиме

Мужчина нафантазировал на столько работ, что начал называть их журналом. Там человеческие образы в прямом смысле вплетаются в природу – выныривают из водоемов, песка или лесов, являясь их частью. Уникальными эти скульптуры делает то, что они выглядят настоящими, и многие люди продолжают в это верить.

Я пытаюсь схватить визуально то, о чем я думаю или что чувствую. Вещи, окутанные тайнами, такие как психология, философия, квантовая физика, духовность, религия, связи и интуиция всегда меня интриговали. Это вещи ведут в другую область вдохновения. Я хотел бы дать надежду. Те, кто не ставят под сомнение ограничения, могут трактовать свои возможности искажено. Я хочу, чтобы люди видели мое искусство и чувствовали себя непобедимыми,

– сказал Найт.

Чед Найт работает старшим менеджером по 3D-дизайну бренда Nike, но искусство бросать не планирует. Уже готовится выпустить печатные варианты своих работ.