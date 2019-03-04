12:37
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Скульптуры, которых никогда не было: впечатляющие фото иллюзий

      24 Читати новину українською
      Цифрова скульптура Чеда Найта
      Цифрова скульптура Чеда Найта / Instagram // Chad Knight

      Американский дизайнер Чед Найт создает невероятные цифровые скульптуры. Они гигантские и выглядят довольно реалистично. Даже грусть берет, когда осознаешь, что их на самом деле никогда не было.

      Художественным талантом Найта особенно восхищаются в соцсетях. Например, в своем Instagram он чуть ли не каждый день выкладывает что-то свежее и нереальное.

      Читайте также: Всемирно известный абстракционист проведет открытую авторскую экскурсию в Киеве

      Таким было его задание, когда начал овладевать 3D-дизайном – делать по одному проекту в день. Так Найт хотел научиться новому делу, которое бы подвинуло его предыдущее занятие. Найт был профессиональным скейтбордистом, пишет Monsieur Marcel.

      3D-скульптуры Чеда Найта: смотрите фото в полноэкранном режиме

       

      Мужчина нафантазировал на столько работ, что начал называть их журналом. Там человеческие образы в прямом смысле вплетаются в природу – выныривают из водоемов, песка или лесов, являясь их частью. Уникальными эти скульптуры делает то, что они выглядят настоящими, и многие люди продолжают в это верить.

      Я пытаюсь схватить визуально то, о чем я думаю или что чувствую. Вещи, окутанные тайнами, такие как психология, философия, квантовая физика, духовность, религия, связи и интуиция всегда меня интриговали. Это вещи ведут в другую область вдохновения. Я хотел бы дать надежду. Те, кто не ставят под сомнение ограничения, могут трактовать свои возможности искажено. Я хочу, чтобы люди видели мое искусство и чувствовали себя непобедимыми,
      – сказал Найт.

      Чед Найт работает старшим менеджером по 3D-дизайну бренда Nike, но искусство бросать не планирует. Уже готовится выпустить печатные варианты своих работ.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Trying to figure this ivy out

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Coming soon... animation by @mattattack426

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       

      blog_ava
      Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
      сегодня
      1469
      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В СССР жилось лучше?
      сегодня , 12:00 В СССР жилось лучше?
      Ян Валетов 438
      Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
      сегодня , 11:49 Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
      Юліана Вінтюк 1469
      Российские ракеты угрожают Европе, но и китайские угрожают России, – минобороны Германии
      сегодня , 10:09 Российские ракеты угрожают Европе, но и китайские угрожают России, – минобороны Германии
      162
      Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      сегодня , 09:18 Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 227
      Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      3 марта , 23:00 Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      Сергій Фурса 654
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Барселона — город-праздник архитектуры, музыки, кухни и футбола
       6 июля 2015 , 09:39
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук