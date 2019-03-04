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      Скульптури, яких ніколи не було: вражаючі фото ілюзій

      110 Читать новость на русском
      Цифрова скульптура Чеда Найта
      Цифрова скульптура Чеда Найта / Instagram // Chad Knight

      Американський дизайнер Чед Найт створює неймовірні цифрові скульптури. Вони гігантські і виглядають доволі реалістично. Навіть сум бере, коли усвідомлюєш, що їх насправді ніколи не було.

      Художнім талантом Найта особливо захоплюються у соцмережах. Наприклад, у своєму Instagram він мало не щодня викладає щось свіже і нереальне. 

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      Таким було його завдання, коли почав опановувати 3D-дизайн – робити по одному проекту на день. Так Найт хотів навчитись новій справі, яка б посунула його попереднє заняття. Найт був професійним скейтбордистом, пише Monsieur Marcel.

      3D-скульптури Чеда Найта: дивіться фото у повноекранному режимі

       

      Чоловік нафантазував на стільки робіт, що почав називати їх журналом. Там людські образи у прямому сенсі вплітаються у природу – виринають з водойм, піску або лісів, будучи їхньою частиною. Унікальними ці скульптури робить те, що вони виглядають справжніми і багато людей продовжують в це вірити. 

      Я намагаюсь схопити візуально те, про що я думаю або що відчуваю. Речі, оповиті таємницями, такі як психологія, філософія, квантова фізика, духовність, релігія, зв'язки та інтуїція завжди мене інтригували. Це речі ведуть в іншу область натхнення. Я хотів би дати надію. Ті, хто не ставлять під сумнів обмеження, можуть трактувати свої можливості спотворено. Я хочу, щоб люди бачили моє мистецтво і відчували себе непереможними,
      – сказав Найт. 

      Чед Найт працює старшим менеджером з 3D-дизайну бренду Nike, але мистецтво кидати не планує. Вже готується випустити друковані варіанти своїх робіт. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Trying to figure this ivy out

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Coming soon... animation by @mattattack426

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Chad Knight (@chadknight)

       

      blog_ava
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      Теги: Новини культури Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
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