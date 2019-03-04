Скульптури, яких ніколи не було: вражаючі фото ілюзій

Американський дизайнер Чед Найт створює неймовірні цифрові скульптури. Вони гігантські і виглядають доволі реалістично. Навіть сум бере, коли усвідомлюєш, що їх насправді ніколи не було.

Художнім талантом Найта особливо захоплюються у соцмережах. Наприклад, у своєму Instagram він мало не щодня викладає щось свіже і нереальне.

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Таким було його завдання, коли почав опановувати 3D-дизайн – робити по одному проекту на день. Так Найт хотів навчитись новій справі, яка б посунула його попереднє заняття. Найт був професійним скейтбордистом, пише Monsieur Marcel.

3D-скульптури Чеда Найта: дивіться фото у повноекранному режимі

Чоловік нафантазував на стільки робіт, що почав називати їх журналом. Там людські образи у прямому сенсі вплітаються у природу – виринають з водойм, піску або лісів, будучи їхньою частиною. Унікальними ці скульптури робить те, що вони виглядають справжніми і багато людей продовжують в це вірити.

Я намагаюсь схопити візуально те, про що я думаю або що відчуваю. Речі, оповиті таємницями, такі як психологія, філософія, квантова фізика, духовність, релігія, зв'язки та інтуїція завжди мене інтригували. Це речі ведуть в іншу область натхнення. Я хотів би дати надію. Ті, хто не ставлять під сумнів обмеження, можуть трактувати свої можливості спотворено. Я хочу, щоб люди бачили моє мистецтво і відчували себе непереможними,

– сказав Найт.

Чед Найт працює старшим менеджером з 3D-дизайну бренду Nike, але мистецтво кидати не планує. Вже готується випустити друковані варіанти своїх робіт.