SkyUp отменила более 20 направлений на летний сезон: что известно
Евросоюз до сих пор не открыл границы для украинцев из-за ситуации с эпидемией коронавируса в нашей стране. Украинская авиакомпания SkyUp Airlines исключила из летних рейсов 22 направления, а старт полетов еще в 9 стран мира – отложили.
Частину рейсів зовсім скасували через те, що вони були заплановані на літній сезон, повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
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Інша частина напрямків, які планувалося запускати на постійній основі, стартуватимуть пізніше.
Які напрямки SkyUp скасувала на літній сезон 2020
- Київ – Майорка – Київ
- Київ – Тенеріфе – Київ
- Київ – Ламеція-Терме – Київ, також рейси з регіонів
- Київ – Корфу – Київ
- Київ – Закінтос – Київ
- Київ – Катанія – Київ
- Київ – Ріміні – Київ, також рейси з регіонів
- Одеса – Єреван – Одеса
- Львів – Батумі – Львів
- Запоріжжя – Батумі – Запоріжжя
- Одеса – Батумі – Одеса
- Львів – Іракліон – Львів
- Одеса – Іракліон – Одеса
- Запоріжжя – Іракліон – Запоріжжя
- Запоріжжя – Прага – Запоріжжя
- Київ – Піза – Київ
- Київ – Барі – Київ
- Львів – Париж (Бове) – Львів
- Харків – Париж (Бове) – Харків
- Одеса – Тбілісі – Одеса
- Харків – Тбілісі – Харків
- Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя
За напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.
Ще частину рейсів авіакомпанія відклала до 15 серпня включно.
Польоти до таких країн відклали до 15 серпня
- Греція
- Португалія
- Італія, крім рейсів Львів – Неаполь – Львів, запланованих на 03.08., 07.08. і 10.08.
- Іспанія
- Франція
- Кіпр
- Чехія
- Вірменія
- Ізраїль
Як відшкодувати вартість квитків
SkyUp пропонує низку варіантів для відшкодування вартості квитків.
- Відшкодування квитка у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини бронювання на майбутню покупку квитків або додаткових послуг авіакомпанії.
- Зміна дати рейсу.
- Пересадка на інші рейси.
- Відшкодування повної вартості квитка.
Куди літає зараз SkyUp
Авіакомпанія літає з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова і Львова до Одеси та зі Львова до Херсона. Доступні чартерні рейси до Єгипту, Туреччини та регулярні рейси до Албанії.
З 22 липня заплановане поновлення регулярних рейсів до Болгарії, а саме – до Бургаса.