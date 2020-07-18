Євросоюз досі не відкрив кордони для українців через ситуацію з епідемією коронавірусу у нашій країні. Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виключила із літніх рейсів 22 напрямки, а старт польотів ще у 9 країн світу – відклали.

Частину рейсів зовсім скасували через те, що вони були заплановані на літній сезон, повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

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Інша частина напрямків, які планувалося запускати на постійній основі, стартуватимуть пізніше.

Які напрямки SkyUp скасувала на літній сезон 2020

Київ – Майорка – Київ

Київ – Тенеріфе – Київ

Київ – Ламеція-Терме – Київ, також рейси з регіонів

Київ – Корфу – Київ

Київ – Закінтос – Київ

Київ – Катанія – Київ

Київ – Ріміні – Київ, також рейси з регіонів

Одеса – Єреван – Одеса

Львів – Батумі – Львів

Запоріжжя – Батумі – Запоріжжя

Одеса – Батумі – Одеса

Львів – Іракліон – Львів

Одеса – Іракліон – Одеса

Запоріжжя – Іракліон – Запоріжжя

Запоріжжя – Прага – Запоріжжя

Київ – Піза – Київ

Київ – Барі – Київ

Львів – Париж (Бове) – Львів

Харків – Париж (Бове) – Харків

Одеса – Тбілісі – Одеса

Харків – Тбілісі – Харків

Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя

За напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.

Ще частину рейсів авіакомпанія відклала до 15 серпня включно.

Польоти до таких країн відклали до 15 серпня

Греція

Португалія

Італія, крім рейсів Львів – Неаполь – Львів, запланованих на 03.08., 07.08. і 10.08.

Іспанія

Франція

Кіпр

Чехія

Вірменія

Ізраїль

Як відшкодувати вартість квитків

SkyUp пропонує низку варіантів для відшкодування вартості квитків.

Відшкодування квитка у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини бронювання на майбутню покупку квитків або додаткових послуг авіакомпанії.

Зміна дати рейсу.

Пересадка на інші рейси.

Відшкодування повної вартості квитка.

Куди літає зараз SkyUp

Авіакомпанія літає з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова і Львова до Одеси та зі Львова до Херсона. Доступні чартерні рейси до Єгипту, Туреччини та регулярні рейси до Албанії.

З 22 липня заплановане поновлення регулярних рейсів до Болгарії, а саме – до Бургаса.

Зауважимо, що ЄС все ще не пускає українців на свою територію. Тепер до списку країн, які дозволяють нам в’їзд, додалися Ліван та Багамські острови.



Які країни відкриті для українців / Інфографіка 24 каналу