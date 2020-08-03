Вследствие ограничения авиасообщения с начала пандемии COVID-19 украинская компания SkyUp Airlines понесла около 30 миллионов убытков. Сейчас там рассчитывают на кредит по государственной поддержке бизнеса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу SkyUp Airlines.

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По предварительным подсчетам, за прошедшее полугодие компания понесла около 30 миллионов долларов прямых убытков. Сейчас SkyUp продолжает переговоры с властями и рассчитывает получить кредит в рамках программы "5-7-9".

В авиакомпании объяснили, что в современных условиях пандемии перелеты осуществляют только по международным направлениям, которые обеспечивают выполнение рейсов без операционных убытков.

Также в SkyUp Airlines отметили, что в июне компания вместе с другими представителями авиационной отрасли обратилась с письмом к власти с целью предоставления государственной поддержки в условиях пандемии. В письме они отметили проблемы, которые возникли в авиаотрасли. А также предоставили предложения их решения во взаимодействии с государством.

Что известно о программе "5-7-9"