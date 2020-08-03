SkyUp зазнала збитків на близько 30 мільйонів доларів за час карантину
Внаслідок обмеження авіасполучення з початку пандемії COVID-19 авіукраїнська компанія SkyUp Airlines зазнала близько 30 мільйонів збитків. Наразі там розраховують на кредит за державною підтримкою бізнесу.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу SkyUp Airlines.
Читайте також В Україні створюють дві нові авіакомпанії: чи запрацюють вони у 2020 році
За попередніми підрахунками, за минуле півріччя компанія зазнала близько 30 мільйонів доларів прямих збитків. Наразі SkyUp продовжує перемовини з владою і розраховує отримати кредит в рамках програми "5-7-9".
В авіакомпанії пояснили, що в сучасних умовах пандемії перельоти здійснюють лише за міжнародними напрямками, які забезпечують виконання рейсів без операційних збитків.
Також в SkyUp Airlines зауважили, що у червні компанія разом з іншими представниками авіаційної галузі звернулася з листом до влади задля надання державної підтримки в умовах пандемії. У листі вони зазначили проблеми, які виникли в авіагалузі. А також надали пропозиції їхнього вирішення у взаємодії з державою.
Що відомо про програму "5-7-9"
- Вона діє в Україні з лютого 2020 року та дозволяє підприємцям отримати кредитні кошти під 5, 7 або 9% для створення чи розширення власного бізнесу.
- Надання трьох можливих ставок залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.
- Суть програми в тому, що держава з бюджету повертає банкам частину відсотків за кредитами, які вони видали підприємцям. Тому ставки за так званими доступними кредитами нижчі за ринкові.