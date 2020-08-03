Внаслідок обмеження авіасполучення з початку пандемії COVID-19 авіукраїнська компанія SkyUp Airlines зазнала близько 30 мільйонів збитків. Наразі там розраховують на кредит за державною підтримкою бізнесу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу SkyUp Airlines.

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За попередніми підрахунками, за минуле півріччя компанія зазнала близько 30 мільйонів доларів прямих збитків. Наразі SkyUp продовжує перемовини з владою і розраховує отримати кредит в рамках програми "5-7-9".

В авіакомпанії пояснили, що в сучасних умовах пандемії перельоти здійснюють лише за міжнародними напрямками, які забезпечують виконання рейсів без операційних збитків.

Також в SkyUp Airlines зауважили, що у червні компанія разом з іншими представниками авіаційної галузі звернулася з листом до влади задля надання державної підтримки в умовах пандемії. У листі вони зазначили проблеми, які виникли в авіагалузі. А також надали пропозиції їхнього вирішення у взаємодії з державою.

Що відомо про програму "5-7-9"