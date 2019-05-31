SkyUp открыл еще один регулярный рейс за границу

Бюджетная украинская авиакомпания SkyUp отныне будет осуществлять рейсы в Пардубице. К слову, это первый регулярный рейс от SkyUp, который соединит Украину и Чехию.

Разрешение на полеты предоставила комиссия Госавиаслужбы, поэтому уже с 1 октября украинцы смогут полететь в сердце Чехии.

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Известно, что SkyUp может осуществлять до трех рейсов в неделю, однако цену еще не сообщают. Стоит добавить, что кроме украинского лоукостера, комиссия также позволила авиакомпании "Роза ветров" летать из аэропорта Днепра в турецкий Бодрум два раза в неделю.

Напомним, в начале мая, комиссия Государственной авиаслужбы Украины отказала двум из трех украинских авиакомпаний, которые подали заявки и хотели получить разрешение осуществлять новые регулярные рейсы. И только одна компания Windrose ("Роза ветров"), которая с сентября 2010 года принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, может осуществлять регулярные рейсы по новому маршруту.

Что известно о SkyUp?Авиакомпания SkyUp – это украинский лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018 года. Базируется в Международном Аэропорту "Киев", основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессу.