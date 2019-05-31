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      SkyUp відкрив ще один регулярний рейс за кордон

      543 Читать новость на русском
      SkyUp
      SkyUp / www.avianews.com/

      Бюджетна українська авіакомпанія SkyUp відтепер здійснюватиме рейси до Пардубице. До слова, це перший регулярний рейс від SkyUp, який з'єднає Україну та Чехію.

      Дозвіл на польоти надала комісія Державіаслужби, тож вже з 1 жовтня українці можуть полетіти до серця Чехії. 

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      Наразі відомо, що SkyUp може здійснювати до трьох рейсів на тиждень, однак ціну ще не повідомляють. Варто додати, що окрім українського лоукостера, комісія також дозволила авіакомпанії "Роза вітрів" літати з аеропорту Дніпра до турецького Бодруму двічі на тиждень.

      Нагадаємо, на початку травня, комісія Державної авіаслужби України відмовила двом з трьох українських авіакомпаніям, які подали заявки та хотіли отримати дозвіл здійснювати нові регулярні рейси. І лише одна компанія Windrose ("Роза вітрів"), яка з вересня 2010 року належить олігарху Ігорю Коломойському, може здійснювати регулярні рейси за новим маршрутом.

      Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси. 

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      Теги: Новини України авіація SkyUp Європа
      Джерело: 24 канал
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