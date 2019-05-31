SkyUp відкрив ще один регулярний рейс за кордон

Бюджетна українська авіакомпанія SkyUp відтепер здійснюватиме рейси до Пардубице. До слова, це перший регулярний рейс від SkyUp, який з'єднає Україну та Чехію.

Дозвіл на польоти надала комісія Державіаслужби, тож вже з 1 жовтня українці можуть полетіти до серця Чехії.

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Наразі відомо, що SkyUp може здійснювати до трьох рейсів на тиждень, однак ціну ще не повідомляють. Варто додати, що окрім українського лоукостера, комісія також дозволила авіакомпанії "Роза вітрів" літати з аеропорту Дніпра до турецького Бодруму двічі на тиждень.

Нагадаємо, на початку травня, комісія Державної авіаслужби України відмовила двом з трьох українських авіакомпаніям, які подали заявки та хотіли отримати дозвіл здійснювати нові регулярні рейси. І лише одна компанія Windrose ("Роза вітрів"), яка з вересня 2010 року належить олігарху Ігорю Коломойському, може здійснювати регулярні рейси за новим маршрутом.

Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.