SkyUp открыл новые рейсы в Италию: цены и даты

Украинский лоукостер SkyUp порадовал открытием еще одного рейса! На этот раз украинцы смогут посетить итальянский Турин. Цены, как обычно, очень доступны.

Рейсы будут осуществляться из киевского аэропорта "Борисполь" к главному аэропорту Турина. Который, кстати, расположен в черте города, поэтому не нужно будет тратить дополнительные деньги на трансфер.

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Первый рейс запланирован на 12 декабря и будут выполняться по четвергам и воскресеньям. А минимальная стоимость билетов – от 1416 гривен в одну сторону без учета багажа.



Цены на билеты Киев – Турин

Рейсы в обратном направлении Турин – Киев также будут осуществляться каждый четверг и воскресенье, однако цены немного отличаются. Они стартуют от 1549 гривен с человека в одну сторону.

Интересно! Еще с 2016 года между Украиной и Италией действует режим открытого неба. Это означает, что для авиакомпаний обеих стран нет квот, которые ограничивали бы запуск новых рейсов, или же запрещали увеличивать количество полетов уже имеющимися маршрутами.



SkyUp открыл новые рейсы в Италию

К слову, ранее украинский лоукостер открыл ряд внутренних и международных маршрутов.

► Киев – Пардубице от 1247 гривен;

► Харьков – Прага от 1501 гривен;

► Львов – Прага от 992 гривен.

Что известно о SkyUp?SkyUp – украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года в Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба также являются владельцами туристического оператора Join UP! В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессы.