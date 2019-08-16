00:58
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, 15 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      SkyUp открыл новые рейсы в Италию: цены и даты

      14 Читати новину українською
      SkyUp открыл новые рейсы в Италию
      SkyUp открыл новые рейсы в Италию / skyup.aero

      Украинский лоукостер SkyUp порадовал открытием еще одного рейса! На этот раз украинцы смогут посетить итальянский Турин. Цены, как обычно, очень доступны.

      Рейсы будут осуществляться из киевского аэропорта "Борисполь" к главному аэропорту Турина. Который, кстати, расположен в черте города, поэтому не нужно будет тратить дополнительные деньги на трансфер.

      Читайте также: Все, что нужно знать о ручной клади и не получить космический штраф

      Первый рейс запланирован на 12 декабря и будут выполняться по четвергам и воскресеньям. А минимальная стоимость билетов – от 1416 гривен в одну сторону без учета багажа.


      Цены на билеты Киев Турин

      Рейсы в обратном направлении Турин – Киев также будут осуществляться каждый четверг и воскресенье, однако цены немного отличаются. Они стартуют от 1549 гривен с человека в одну сторону.

      Интересно! Еще с 2016 года между Украиной и Италией действует режим открытого неба. Это означает, что для авиакомпаний обеих стран нет квот, которые ограничивали бы запуск новых рейсов, или же запрещали увеличивать количество полетов уже имеющимися маршрутами.


      SkyUp открыл новые рейсы в Италию

      К слову, ранее украинский лоукостер открыл ряд внутренних и международных маршрутов.

      ► Киев – Пардубице от 1247 гривен;
      ► Харьков – Прага от 1501 гривен;
      ► Львов – Прага от 992 гривен.

      Что известно о SkyUp?SkyUp – украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года в Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба также являются владельцами туристического оператора Join UP! В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессы.

      blog_ava
      На территории Кремля обнаружили мощную авиабомбу
      15 августа
      875
      Теги: Новости Украины Цены SkyUp авиация
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 августа , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 122
      Главные новости 15 августа: задержание Грымчака и авария самолета в Подмосковье
      15 августа , 22:28 Главные новости 15 августа: задержание Грымчака и авария самолета в Подмосковье
      Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      15 августа , 22:00 Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 739
      Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      15 августа , 21:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      Анастасія Кушпіт 376
      Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине
      15 августа , 20:30 Выборы онлайн: что об этом надо знать и реально ли ввести в Украине
      Світлана Попова 154
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук