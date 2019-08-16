SkyUp відкрив нові рейси в Італію: ціни та дати

Український лоукостер SkyUp потішив відкриттям ще одного рейсу! Цього разу українці зможуть відвідати італійський Турин. Ціни, як і зазвичай, дуже доступні.

Рейси здійснюватимуться з київського аеропорту "Бориспіль" до головного аеропорту Турина. Який, до речі, розташований у межах міста, тож не потрібно буде витрачати додаткові гроші на трансфер.

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Перший рейс запланований на 12 грудня і виконуватимуться щочетверга та щонеділі. А мінімальна вартість квитків – від 1416 гривень в один бік без врахування багажу.



Ціни на квитки Київ – Турин

Рейси у зворотному напрямку Турин – Київ також здійснюватимуться щочетверга та щонеділі, однак ціни трохи відрізняються. Вони стартують від 1549 гривень з людини в один бік.

Цікаво! Ще з 2016 року між Україною та Італією діє режим відкритого неба. Це означає, що для авіакомпаній обох країн немає квот, які б обмежували запуск нових рейсів, або ж забороняли збільшувати кількість польотів вже наявними маршрутами.



SkyUp відкрив нові рейси в Італію

До слова, раніше український лоукостер відкрив ряд внутрішніх та міжнародних маршрутів.

► Київ – Пардубіце від 1247 гривень;

► Харків – Прага від 1501 гривні;

► Львів – Прага від 992 гривень.

Що відомо про SkyUp?SkyUp – український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP! У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.