SkyUp запускает новые рейсы в четыре страны
Бюджетные авиалинии SkyUp планируют запустить новые рейсы в четыре страны – Черногорию, Чехию, Албанию и Израиль.
Заседание в Государственной авиационной службе Украины по рассмотрению этого вопроса состоится в четверг, 27 декабря.
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Лоукостер просит разрешения открыть с 31 марта 2019 года несколько новых рейсов:
- Подгорице (Черногория) – Киев, Харьков, Львов и Запорожье (из столицы SkyUp планирует летать три раза в неделю, из других трех городов – дважды);
- Прага (Чехия) – со Львова, Харькова, Одессы (трижды в неделю из каждого города);
- Карловы Вары (Чехия) – Киев (трижды в неделю);
- Тель-Авив (Израиль) – Харьков (дважды в неделю);
- Тирана (Албания) – Харьков (дважды в неделю).
Кроме этого, компания просит увеличить число своих еженедельных рейсов в Испанию, Грузию, Болгарию и на Кипр.
- Аликанте (Испания) – с двух до трех рейсов в неделю;
- Батуми (Грузия) – с трех до десяти рейсов в неделю;
- Бургас (Болгария) – с трех до пяти рейсов в неделю;
- Ларнака (Кипр) – с трех до пяти рейсов в неделю.
Напомним, венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и в Харьков. Перелеты из Польши в эти два украинских города стартуют в 2019 году.
Источник: 24 Канал
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