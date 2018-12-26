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      SkyUp запускает новые рейсы в четыре страны

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      SkyUp
      SkyUp / Фото из открытых источников

      Бюджетные авиалинии SkyUp планируют запустить новые рейсы в четыре страны – Черногорию, Чехию, Албанию и Израиль.

      Заседание в Государственной авиационной службе Украины по рассмотрению этого вопроса состоится в четверг, 27 декабря.

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      Лоукостер просит разрешения открыть с 31 марта 2019 года несколько новых рейсов:

      1. Подгорице (Черногория) – Киев, Харьков, Львов и Запорожье (из столицы SkyUp планирует летать три раза в неделю, из других трех городов – дважды);
      2. Прага (Чехия) – со Львова, Харькова, Одессы (трижды в неделю из каждого города);
      3. Карловы Вары (Чехия) – Киев (трижды в неделю);
      4. Тель-Авив (Израиль) – Харьков (дважды в неделю);
      5. Тирана (Албания) – Харьков (дважды в неделю).

      Кроме этого, компания просит увеличить число своих еженедельных рейсов в Испанию, Грузию, Болгарию и на Кипр.

      1. Аликанте (Испания) – с двух до трех рейсов в неделю;
      2. Батуми (Грузия) – с трех до десяти рейсов в неделю;
      3. Бургас (Болгария) – с трех до пяти рейсов в неделю;
      4. Ларнака (Кипр) – с трех до пяти рейсов в неделю.


      Напомним, венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и в Харьков. Перелеты из Польши в эти два украинских города стартуют в 2019 году.

      Теги: Новости Украины Новости Израиля Чехия Черногория Албания SkyUp авиация
      Источник: 24 Канал
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