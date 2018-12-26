SkyUp запускает новые рейсы в четыре страны

Бюджетные авиалинии SkyUp планируют запустить новые рейсы в четыре страны – Черногорию, Чехию, Албанию и Израиль.

Заседание в Государственной авиационной службе Украины по рассмотрению этого вопроса состоится в четверг, 27 декабря.

Читайте также: Аэропорт Николаева принял первый авиарейс из Киева

Лоукостер просит разрешения открыть с 31 марта 2019 года несколько новых рейсов:

Подгорице (Черногория) – Киев, Харьков, Львов и Запорожье (из столицы SkyUp планирует летать три раза в неделю, из других трех городов – дважды); Прага (Чехия) – со Львова, Харькова, Одессы (трижды в неделю из каждого города); Карловы Вары (Чехия) – Киев (трижды в неделю); Тель-Авив (Израиль) – Харьков (дважды в неделю); Тирана (Албания) – Харьков (дважды в неделю).

Кроме этого, компания просит увеличить число своих еженедельных рейсов в Испанию, Грузию, Болгарию и на Кипр.

Аликанте (Испания) – с двух до трех рейсов в неделю; Батуми (Грузия) – с трех до десяти рейсов в неделю; Бургас (Болгария) – с трех до пяти рейсов в неделю; Ларнака (Кипр) – с трех до пяти рейсов в неделю.



Напомним, венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и в Харьков. Перелеты из Польши в эти два украинских города стартуют в 2019 году.