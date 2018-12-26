SkyUp запускає нові рейси до чотирьох країн

Бюджетна авіакомпанія SkyUp планує запустити нові рейси в чотири країни – Чорногорію, Чехію, Албанію і Ізраїль.

Засідання в Державній авіаційній службі України з розгляду цього питання відбудеться у четвер, 27 грудня.

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Лоукостер просить дозволу відкрити з 31 березня 2019 року дещо нових рейсів:

Подгориці (Чорногорія) – Київ, Харків, Львів та Запоріжжя (зі столиці SkyUp планує літати тричі на тиждень, з інших трьох міст - двічі); Прага (Чехія) – Львів, Харків, Одеса (тричі на тиждень з кожного міста); Карлові Вари (Чехія) – Київ (тричі на тиждень); Тель-Авів (Ізраїль) – Харків (двічі на тиждень); ТиранА (Албанія) – Харків (двічі на тиждень).

Крім цього, компанія просить збільшити кількість своїх щотижневих рейсів в Іспанію, Грузію, Болгарію і на Кіпр.

Аліканте (Іспанія) – з двох до трьох рейсів на тиждень; Батумі (Грузія) – з трьох до десяти рейсів на тиждень; Бургас (Болгарія) – з трьох до п'яти рейсів на тиждень; ЛарнакА (Кіпр) – з трьох до п'яти рейсів на тиждень.

Нагадаємо, угорський лоукост-авіаперевізник Wizz Air запустить рейси з Кракова до Києва та до Харкова. Перельоти з Польщі до цих двох українських міст стартують у 2019 році.