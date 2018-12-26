SkyUp запускає нові рейси до чотирьох країн
Бюджетна авіакомпанія SkyUp планує запустити нові рейси в чотири країни – Чорногорію, Чехію, Албанію і Ізраїль.
Засідання в Державній авіаційній службі України з розгляду цього питання відбудеться у четвер, 27 грудня.
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Лоукостер просить дозволу відкрити з 31 березня 2019 року дещо нових рейсів:
- Подгориці (Чорногорія) – Київ, Харків, Львів та Запоріжжя (зі столиці SkyUp планує літати тричі на тиждень, з інших трьох міст - двічі);
- Прага (Чехія) – Львів, Харків, Одеса (тричі на тиждень з кожного міста);
- Карлові Вари (Чехія) – Київ (тричі на тиждень);
- Тель-Авів (Ізраїль) – Харків (двічі на тиждень);
- ТиранА (Албанія) – Харків (двічі на тиждень).
Крім цього, компанія просить збільшити кількість своїх щотижневих рейсів в Іспанію, Грузію, Болгарію і на Кіпр.
- Аліканте (Іспанія) – з двох до трьох рейсів на тиждень;
- Батумі (Грузія) – з трьох до десяти рейсів на тиждень;
- Бургас (Болгарія) – з трьох до п'яти рейсів на тиждень;
- ЛарнакА (Кіпр) – з трьох до п'яти рейсів на тиждень.
Нагадаємо, угорський лоукост-авіаперевізник Wizz Air запустить рейси з Кракова до Києва та до Харкова. Перельоти з Польщі до цих двох українських міст стартують у 2019 році.
Джерело: 24 Канал
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