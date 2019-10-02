SkyUp запускает новые рейсы в популярную европейскую столицу: детали

Украинский лоукостер SkyUp запускает прямое авиасообщение между Львовом и аэропортом "Париж-Бове".

Первый рейс вылетит со Львова уже 9 ноября, сообщает пресс-служба компании.

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Авиарейсы будут осуществлять дважды в неделю — по средам и субботам.

Перелет со Львова обойдется в 1425 гривен. Стоимость авиабилетов из "Парижа-Бове" составляет 1671 гривен.

Важно! В стоимость билета не включена плата за перевозку багажа. Цена актуальна на момент публикации.

Ранее украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала регулярные рейсы в один из крупнейших административных центров Израиля – Тель-Авив. Летать туда можно будет со Львова и Запорожья.

Что известно о SkyUp Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альбы являются также владельцами туристического оператора Join UP! В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности со Львова в Одессу.