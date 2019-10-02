14:36
2 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Что российский спецназ забыл в Осло? РФ строит реплику ракеты Илона Маска
      Вєсті Кремля
      21:29, 1 октября
      Вести.UA: Винник снова попал в громкий скандал. Разумков устал и уходит
      Вєсті.UA
      20:53, 1 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      SkyUp запускает новые рейсы в популярную европейскую столицу: детали

      8 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / avianews.com

      Украинский лоукостер SkyUp запускает прямое авиасообщение между Львовом и аэропортом "Париж-Бове".

      Первый рейс вылетит со Львова уже 9 ноября, сообщает пресс-служба компании.

      Обратите внимание! Что одеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки

      Авиарейсы будут осуществлять дважды в неделю — по средам и субботам.

      Перелет со Львова обойдется в 1425 гривен. Стоимость авиабилетов из "Парижа-Бове" составляет 1671 гривен.

      Важно! В стоимость билета не включена плата за перевозку багажа. Цена актуальна на момент публикации.

      Ранее украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала регулярные рейсы в один из крупнейших административных центров Израиля – Тель-Авив. Летать туда можно будет со Львова и Запорожья.

      Что известно о SkyUp Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альбы являются также владельцами туристического оператора Join UP! В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности со Львова в Одессу.

      blog_ava
      Когда двоится в глазах: о чем свидетельствует диплопия
      сегодня
      16801
      Теги: Новости Украины Новости Франции SkyUp авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Время пересмотреть деятельность общественных формирований, – глава правоохранительного комитета
      сегодня , 12:44 Время пересмотреть деятельность общественных формирований, – глава правоохранительного комитета
      Ірина Поліщук 155
      Путін не всемогутній, – TAI
      сегодня , 12:00 Путін не всемогутній, – TAI
      Світові Медіа 881
      Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      сегодня , 10:02 Денис Монастырский: замена Луценко на Рябошапку не должна быть только заменой фамилий
      Ірина Поліщук 120
      Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      сегодня , 09:03 Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше
      Євгенія Мазур 15426
      Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      сегодня , 08:40 Лише 12% довіри: чому українці зневірилися у судах?
      Реанімаційний пакет реформ 1301
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук