SkyUp запускає пряме авіасполучення між Львовом та Парижем

Український лоукостер SkyUp запускає нові авіарейси між Львовом та французьким аеропортом "Париж-Бове".

Перший рейс вилетить зі Львова вже 9 листопада, повідомляє прес-служба компанії.

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Авіарейси здійснюватимуть двічі на тиждень — щосереди та щосуботи.

Переліт зі Львова обійдеться у 1425 гривень. Вартість авіаквитків з "Парижу-Бове" складає 1671 гривень.

Важливо! У вартість квитка не включена плата за перевезення багажу. Ціна актуальна на момент публікації.

Раніше українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала регулярні рейси до одного з найбільших адміністративних центрів Ізраїлю – Тель-Авіва. Літати туди можна буде зі Львова та Запоріжжя.

Що відомо про SkyUpЦе український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP! У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.