Напомним, что сегодня в Кыргызстане проходит Евроазиатский саммит с участием лидеров Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии. Все лидеры прибыли, конечно же, на авто, и каким же было удивление, когда стало понятно, что диктатор Лукашенко спешил на встречу пешком.
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Лукашенко пешком шел на саммит / Фото росСМИ
"Мерседесы слабы, не заводятся"
Причина, почему белорусский диктатор шел пешком, стала понятна позже. Как он сам объяснил, "мерседесы слабы, не заводятся".
"Ослаб немецкий автопром. Это вам не Аурус", – добавил диктатор.
Лукашенко объяснил, почему пришел пешком: видео
В общем тактика хейтита все западное характерна что Лукашенко, что Путину. Два диктатора на люди презирают любые товары западного производства и традиционно восхваляют "отечественного производителя". Мол, "надежнее", все в стиле "загнивающее мероприятие".
Слабость Лукашенко к "мерседесам"
На самом деле, все знают, что белорусский диктатор ездит на лимузине Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W222 – он бронирован по стандарту VR9, то есть выдерживает попадание из автомата и снайперской винтовки и защищен от взрыва 15 кило тротила.
Это официальный автомобиль из государственного автопарка Лукашенко, а в его частной коллекции есть еще несколько интересных машин: он владеет сразу тремя купе Rolls-Royce Phantom, парой старинных Rolls-Royce Silver Dawn 50-х годов и кабриолетом Chevrolet Impala 1958 года.