Напомним, что сегодня в Кыргызстане проходит Евроазиатский саммит с участием лидеров Армении, Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии. Все лидеры прибыли, конечно же, на авто, и каким же было удивление, когда стало понятно, что диктатор Лукашенко спешил на встречу пешком.

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Лукашенко пешком шел на саммит / Фото росСМИ

"Мерседесы слабы, не заводятся"

Причина, почему белорусский диктатор шел пешком, стала понятна позже. Как он сам объяснил, "мерседесы слабы, не заводятся".

"Ослаб немецкий автопром. Это вам не Аурус", – добавил диктатор.

Лукашенко объяснил, почему пришел пешком: видео

В общем тактика хейтита все западное характерна что Лукашенко, что Путину. Два диктатора на люди презирают любые товары западного производства и традиционно восхваляют "отечественного производителя". Мол, "надежнее", все в стиле "загнивающее мероприятие".

Интересно​. Путин несколько дней назад проехался по Крымскому мосту тоже на "слабом" немецком мерседесе.

Слабость Лукашенко к "мерседесам"

На самом деле, все знают, что белорусский диктатор ездит на лимузине Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W222 – он бронирован по стандарту VR9, то есть выдерживает попадание из автомата и снайперской винтовки и защищен от взрыва 15 кило тротила.

Это официальный автомобиль из государственного автопарка Лукашенко, а в его частной коллекции есть еще несколько интересных машин: он владеет сразу тремя купе Rolls-Royce Phantom, парой старинных Rolls-Royce Silver Dawn 50-х годов и кабриолетом Chevrolet Impala 1958 года.