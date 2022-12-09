Нагадаємо, що сьогодні в Киргизстані проходить Євроазійський саміт за участі лідерів Вірменії, Білорусії, Росії, Казахстану та Киргизії. Усі лідери прибули звісно ж на авто, і яким же було здивування, коли стало зрозуміло, що диктатор Лукашенко чимчикував на зустріч пішки.
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Лукашенко пішки йшов на саміт / Фото росЗМІ
"Мерседеси слабкі, не заводяться"
Причина, чому білоруський диктатор йшов пішки стала зрозуміла пізніше. Як він сам пояснив, "мерседеси слабкі, не заводяться".
"Ослаб німецький автопром. Це вам не Аурус", – додав диктатор.
Лукашенко пояснив, чому прийшов пішки: відео
Загалом тактика хейтити усе західне характерна що Лукашенку, що Путіну. Два диктатори на люди зневажають будь-які товари західного виробництва і традиційно вихваляють "вітчизняного виробника". Мовляв, "надійніше", усе в стилі "загниваючий захід".
Слабкість Лукашенко до "мерседесів"
Насправді усі знають, що білоруський диктатор їздить на лімузині Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W222 – він броньований за стандартом VR9, тобто витримує попадання з автомата та снайперської гвинтівки і захищений від вибуху 15 кіло тротилу.
Це офіційний автомобіль з державного автопарку Лукашенка, а в його приватній колекції є ще кілька цікавих машин: він володіє одразу трьома купе Rolls-Royce Phantom, парою старовинних Rolls-Royce Silver Dawn 50-х років та кабріолетом Chevrolet Impala 1958 року.