Нагадаємо, що сьогодні в Киргизстані проходить Євроазійський саміт за участі лідерів Вірменії, Білорусії, Росії, Казахстану та Киргизії. Усі лідери прибули звісно ж на авто, і яким же було здивування, коли стало зрозуміло, що диктатор Лукашенко чимчикував на зустріч пішки.

До теми Путін поскаржився на Україну і клянчить спільну систему безпеки у СНД та ШОС

Лукашенко пішки йшов на саміт / Фото росЗМІ

"Мерседеси слабкі, не заводяться"

Причина, чому білоруський диктатор йшов пішки стала зрозуміла пізніше. Як він сам пояснив, "мерседеси слабкі, не заводяться".

"Ослаб німецький автопром. Це вам не Аурус", – додав диктатор.

Лукашенко пояснив, чому прийшов пішки: відео

Загалом тактика хейтити усе західне характерна що Лукашенку, що Путіну. Два диктатори на люди зневажають будь-які товари західного виробництва і традиційно вихваляють "вітчизняного виробника". Мовляв, "надійніше", усе в стилі "загниваючий захід".

До теми. Путін кілька днів тому проїхався по Кримському мосту теж на "слабкому" німецькому мерседесі.

Слабкість Лукашенко до "мерседесів"

Насправді усі знають, що білоруський диктатор їздить на лімузині Mercedes-Benz S600 Pullman Guard W222 – він броньований за стандартом VR9, тобто витримує попадання з автомата та снайперської гвинтівки і захищений від вибуху 15 кіло тротилу.

Це офіційний автомобіль з державного автопарку Лукашенка, а в його приватній колекції є ще кілька цікавих машин: він володіє одразу трьома купе Rolls-Royce Phantom, парою старовинних Rolls-Royce Silver Dawn 50-х років та кабріолетом Chevrolet Impala 1958 року.