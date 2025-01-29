При этом россияне иногда воюют со старым оружием вроде винтовки Мосина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Какое состояние российской армии увидел Сладков

Российский пропагандист Александр Сладков пожаловался на критический уровень обеспечения оккупационной армии. По его словам, солдат отправляли на войну без необходимой экипировки, из-за чего они вынуждены были снимать обувь с погибших.

Сладков признал, что мобилизованных обеспечивали устаревшими касками и винтовками Мосина. Он фактически обвинил Путина в отсутствии надлежащей подготовки к войне, отметив, что в армии разворовано все – от одежды до оружия.

Мы вошли неподготовленными, у нас была разворована форма одежды. На тебе штаны, а куртку ты купишь за углом. Когда мы начали брать мобилизованных, мы их одевали в старые каски, выдавали трилинейки. Это что такое?

– возмущался пропагандист.

Он также признался, что многие оккупанты оставались без обуви, из-за чего вынуждены были брать ботинки с убитых. Несмотря на критику обеспечения, Сладков не выступает против самой войны, а лишь требует лучшей подготовки.

"Мы не против войны, мы не против того, чтобы силой отстаивать. Но давайте это делать как положено. Давайте мы свои ресурсы подсчитаем. Я видел этих солдат, перемазанных грязью, идут без нормальной обуви, с трупов мы снимали днепропетровские ботинки, которые у нас ценились", – говорит он.

Напомним, российский оккупант, уйдя в отпуск, убил дома свою жену.