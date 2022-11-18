Премьер Риши Сунак объявил, что Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины комплект зимнего снаряжения. Кроме того, правительство страны пришлет еще 12 000 спальных комплектов и 150 палаток с подогревом, чтобы помочь украинским войскам пережить зиму.

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Светлый подарок для ВСУ

Среди зимнего комплекта, предоставляемого украинским новобранцам, обучающимся на территории Британии, будет специальный знак поддержки этой страны. Кроме того, как отмечает Минобороны Британии, многоразовая зажигалка – лучший друг солдата на протяжении многих поколений.

Поэтому в комплектах украинским бойцам будут предоставлять зажигалки с выгравированным сообщением: "Слава Украине, Героям слава".

Британия сделала светлый подарок нашим бойцам: смотрите видео

Примите во внимание! "Интерфлекс" – программа подготовки Вооруженных сил Украины, начатая Великобританией. Военные инструкторы Великобритании проверяют новобранцев, чтобы убедиться, что они готовы к передовой.

Как Британия помогает Украине противостоять врагу

Украинских военных в Британии учат около 70 норвежских инструкторов. Цель – укрепить устойчивость украинской обороны и способствовать развитию Вооруженных сил.

Лондон передаст тысячу ракет класса "земля-воздух". Министр обороны Великобритании Уоллес отметил, что передача тысяч ракет продолжает оборонную поддержку Украины. Это поможет противостоять угрозе ударов по критически важной национальной инфраструктуре.

Кроме того, эти ракеты можно применять совместно с имеющимися средствами ВСУ. Оборудование состоит из пусковых установок и ракет, оно способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

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