"Пострадало" бывшее консульство России в Грузии (после нападения россиян на Грузию в 2008 учреждение закрыли). Теперь там расположена так называемая российская секция.

Тем временем в Украине "Самая смелая нация в мире": украинцы запустили в фейсбуке патриотический флешмоб

Грузины эпически потроллили россиян в своей столице

Горожане Тбилиси заметили на здании российского дипломатического представительства нарисованный светом украинский флаг. Его поместили туда с помощью проектора.

А еще и надпись сделали правильную: "Слава Украине".

А чтобы "добить" россиян, грузины добавили еще изображение эмблемы НАТО .

И все это – на фоне звучания украинского гимна .

Обратите внимание: консульство России не работает в Грузии с 2008, когда российские войска ворвались в эту страну. В настоящее время диппредставительство Кремля в Тбилиси называется "Секция российских интересов при посольстве Швейцарии в Грузии".



Надпись "Слава Украине" и сине-желтый украинский флаг в Грузии / Фото с твиттера SergyGus



На здании также разместили логотип НАТО / Фото с твиттера cryogenicbreez

Заметьте, в этот же день:

В НАТО подтвердили, что не откажутся от принципа "открытых дверей" (а в Альянс хотят и Украина, и Грузия).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы.