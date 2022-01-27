"Пострадало" бывшее консульство России в Грузии (после нападения россиян на Грузию в 2008 учреждение закрыли). Теперь там расположена так называемая российская секция.

Тем временем в Украине "Самая смелая нация в мире": украинцы запустили в фейсбуке патриотический флешмоб

Грузины эпически потроллили россиян в своей столице

Горожане Тбилиси заметили на здании российского дипломатического представительства нарисованный светом украинский флаг. Его поместили туда с помощью проектора.

  • А еще и надпись сделали правильную: "Слава Украине".
  • А чтобы "добить" россиян, грузины добавили еще изображение эмблемы НАТО.

И все это – на фоне звучания украинского гимна.

Грузия
Надпись "Слава Украине" и сине-желтый украинский флаг в Грузии / Фото с твиттера SergyGus

Грузия
На здании также разместили логотип НАТО / Фото с твиттера cryogenicbreez

Заметьте, в этот же день:

А вот Россия в это время хочет предоставить оружие ОРДЛО (еще больше, чем раньше предоставляла, и теперь официально)