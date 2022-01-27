"Постраждало" колишнє консульство Росії у Грузії (після нападу росіян на Грузію у 2008 установу закрили). Тепер там розташована так звана російська секція.

Тим часом в Україні "Найсміливіша нація у світі": українці запустили в фейсбуці патріотичний флешмоб

Грузини епічно потролили росіян у своїй столиці

Містяни Тбілісі помітили на будівлі російського дипломатичного представництва намальований світлом український прапор. Його туди помістили за допомогою проєктора.

  • А ще й напис зробили правильний: "Слава Україні".
  • А щоб "добити" росіян, грузини додали ще зображення емблеми НАТО.

І все це – на тлі звучання українського гімну.

Грузія
Напис "Слава Україні" та синьо-жовтий український прапор у Грузії / Фото з твітера SergyGus

Грузія
На будинку також розмістили логотип НАТО / Фото з твітера cryogenicbreez

Зауважте, цього ж дня:

А от Росія тим часом хоче надати зброю ОРДЛО (ще більше, ніж раніше надавала, і тепер офіційно)