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"Слава Украине" от хорватов: Вукоевич прокомментировал ситуацию

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Огнен Вукоевич
Огнен Вукоевич / Getty Images

Бывший игрок сборной Хорватии и "Динамо", а ныне скаут в системе киевского клуба Огнен Вукоевич отреагировал на скандал с криком "Слава Украине", из-за которого ФИФА наложила на него штраф. По его словам, эту тему политизировать не нужно.

Об этом футболист заявил в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. В ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", – отметил он.

Также бывший игрок киевского "Динамо" поблагодарил клуб за возможность работать на Мундиале.

"Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на Чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня есть действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо" у меня будет много работы, поскольку открылось трансферное окно. И нас ожидает Суперкубок с "Шахтером", – добавил Вукоевич.

Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич (входил в тренерский штаб сборной Хорватии) и Домагой Вида (сейчас играет за сборную Хорватии) после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором раздаются возгласы"Слава Украине!" и "Эта победа за "Динамо" и Украину".

После этого члена тренерского штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевича уволили с должности и исключили из делегации в России. Кроме того, за "неспортивное поведение" дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал экс-футболиста киевского "Динамо" на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США).

Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Динамо Хорватия Чемпионат мира по футболу - 2018 Слава Украине скандал с хорватскими футболистами
Источник: 24 Канал
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