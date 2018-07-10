"Слава Україні" від хорватів: Вукоєвіч прокоментував ситуацію

Колишній гравець збірної Хорватії та "Динамо", а нині скаут у системі київського клубу, Огнен Вукоєвіч відреагував на скандал із вигуком "Слава Україні", через який ФІФА наклала на нього штраф. За його словами, цю тему політизувати не потрібно.

Про це футболіст заявив у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"Я сам заплачу штраф. Не хочу нікого іншого втягувати в цю ситуацію. Хочу вирішити її сам. Я знаю, що нічого поганого сказати не хотів. У ФІФА до мене ніяких інших претензій немає. Дякую всім за підтримку", – зауважив він.

Також колишній гравець київського "Динамо" подякував клубу за можливість працювати на Мундіалі.

"Мене взагалі не цікавить політика. Я футбольна людина, мене цікавить лише спорт. Хотів би подякувати "Динамо" та Ігорю Суркісу, оскільки він мене відпустив на Чемпіонат світу зі збірною Хорватії, незважаючи на те, що у мене є чинний контракт із клубом. Після ЧС-2018 я повертаюся до "Динамо", у мене буде багато роботи, оскільки відкрилося трансферне вікно. Та й на нас очікує Суперкубок із "Шахтарем", – додав Вукоєвіч.

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвіч (входив до тренерського штабу збірної Хорватії) та Домагой Віда (зараз грає за збірну Хорватії) після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки"Слава Україні!" та "Це перемога за "Динамо" та Україну".



Після цього, члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії. Окрім того, за "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував екс-футболіста київського "Динамо" на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).