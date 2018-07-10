18:35
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Слава Україні" від хорватів: Вукоєвіч прокоментував ситуацію

820 Читать новость на русском
Огнен Вукоєвіч
Огнен Вукоєвіч / Getty Images

Колишній гравець збірної Хорватії та "Динамо", а нині скаут у системі київського клубу, Огнен Вукоєвіч відреагував на скандал із вигуком "Слава Україні", через який ФІФА наклала на нього штраф. За його словами, цю тему політизувати не потрібно.

Про це футболіст заявив у коментарі ресурсу "Обозреватель".

Читайте також: Чому Хорватія вибачилася за слова Віди і Вукоєвіча "Слава Україні!"

"Я сам заплачу штраф. Не хочу нікого іншого втягувати в цю ситуацію. Хочу вирішити її сам. Я знаю, що нічого поганого сказати не хотів. У ФІФА до мене ніяких інших претензій немає. Дякую всім за підтримку", – зауважив він.

Також колишній гравець київського "Динамо" подякував клубу за можливість працювати на Мундіалі.

"Мене взагалі не цікавить політика. Я футбольна людина, мене цікавить лише спорт. Хотів би подякувати "Динамо" та Ігорю Суркісу, оскільки він мене відпустив на Чемпіонат світу зі збірною Хорватії, незважаючи на те, що у мене є чинний контракт із клубом. Після ЧС-2018 я повертаюся до "Динамо", у мене буде багато роботи, оскільки відкрилося трансферне вікно. Та й на нас очікує Суперкубок із "Шахтарем", – додав Вукоєвіч.

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвіч (входив до тренерського штабу збірної Хорватії) та Домагой Віда (зараз грає за збірну Хорватії) після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки"Слава Україні!" та "Це перемога за "Динамо" та Україну".

Після цього, члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії. Окрім того, за "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував екс-футболіста київського "Динамо" на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).

Теги: Новини України Новини політики Скандал Динамо Хорватія Чемпіонат світу з футболу - 2018 Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 5749
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
сьогодні, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 289
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
1623
Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а саме Хорватії, – Маркевич
сьогодні, 17:10 Добре, що Україна поступилася не комусь із невдах, а саме Хорватії, – Маркевич
Іван Вербицький 616
"Слава Україні" від хорватів засліпила українців від важливої новини про Фірташа
сьогодні, 17:01 "Слава Україні" від хорватів засліпила українців від важливої новини про Фірташа
Дід Панас 2173
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
Вихідні-2018: Кабмін затвердив перенесення робочих днів
 11 січня , 12:12
Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
 21 червня , 22:59
Скасування депутатської недоторканності: КС схвалив президентський законопроект
 20 червня , 15:03
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук