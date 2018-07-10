"Слава Украине" по-хорватски: как украинцы помогают новому кумиру Огнену Вукоевичу

В программе "Pro новости" за 10 июля – украинцы в восторге от поступка хорватских футболистов, которые победили Россию на Чемпионате Мира и поблагодарили за игру словами "Слава Украине". Однако самого Огнена Вукоевича освободили от должности и даже оштрафовали, поэтому Верховная Рада предложила футболисту переехать в Украину, а украинцы свалили рейтинг ФИФА в интернете.

Также в выпуске: Последний сессионный вторник в Верховной Раде. В Таиланде завершилась спасательная операция: всех детей и тренера извлекли из пещеры. В Украине продолжаются международные военно-морские учения Sea Breeze.