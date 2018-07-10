"Слава Украине" по-хорватски: как украинцы помогают новому кумиру Огнену Вукоевичу
В программе "Pro новости" за 10 июля – украинцы в восторге от поступка хорватских футболистов, которые победили Россию на Чемпионате Мира и поблагодарили за игру словами "Слава Украине". Однако самого Огнена Вукоевича освободили от должности и даже оштрафовали, поэтому Верховная Рада предложила футболисту переехать в Украину, а украинцы свалили рейтинг ФИФА в интернете.
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Источник: 24 канал
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