"Слава Україні" по-хорватськи: як українці допомагають новому кумиру Огнєну Вукоєвічу
У програмі "Pro новини" за 10 липня – українці в захваті від вчинку хорватських футболістів, які перемогли Росію на Чемпіонаті світу та подякували за гру словами "Слава Україні". Проте самого Огнєна Вуковіча за це звільнили з посади та оштрафували, тому Верховна Рада запропонувала футболісту переїхати в Україну, а українці звалили рейтинг ФІФА в інтернеті.
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Джерело: 24 канал
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