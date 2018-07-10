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"Слава Україні" по-хорватськи: як українці допомагають новому кумиру Огнєну Вукоєвічу

Pro новини 284 Читать новость на русском

У програмі "Pro новини" за 10 липня – українці в захваті від вчинку хорватських футболістів, які перемогли Росію на Чемпіонаті світу та подякували за гру словами "Слава Україні". Проте самого Огнєна Вуковіча за це звільнили з посади та оштрафували, тому Верховна Рада запропонувала футболісту переїхати в Україну, а українці звалили рейтинг ФІФА в інтернеті.

Також у випуску:

Останній сесійний вівторок у Верховній Раді.

У Таїланді завершила рятувальна операція: всіх дітей та тренера витягнули з печери.

В Україні тривають міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze.

Теги: Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами Pro новини Хорватія
Джерело: 24 канал
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