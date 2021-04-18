Боевики захватили горсовет Славянска 7 лет назад, тогда город на некоторое время оккупировала Россия. Сейчас Славянск снова страдает от влияния государства-агрессора. Пророссийские депутаты буквально блокируют работу города, из-за чего до сих пор не удалось принять бюджет на 2021 год.

Флаг России в горсовете

Российский флаг в сессионном зале Славянска на одном из заседаний развернул местный активист Василий Хоменко. Он сказал, что таким образом хотел напомнить о начале российской агрессии на Донбассе.

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Депутаты возмутились, слушать объяснения не хотели и вызвали полицию. Правоохранители быстро вынесли флаг из зала. Впоследствии активист объяснил свой поступок – якобы все из-за того, что уже полгода не разблокируют бюджет.

Некоторые депутаты объединились и решили, что будут диктовать условия, проводить "русский мир". Конечно, нас это не устраивает,

– сказал он.

За 5 месяцев депутаты не приняли бюджет и даже не избрали секретаря совета.

Работу совета блокируют

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Нашего края" и "Партии мира и развития" объединились в коалицию и блокируют работу горсовета.

"Сложилась очень критическая ситуация в плане политических баталий, которые сейчас продолжаются в городском совете. Некоторые партии требуют "свое", – заметила депутат горсовета Ольга Алтунина.

Сложно сформулировать, чего же они требуют, потому что фактически ни одного письменного предложения от этих партий не поступило,

– добавила она.

То, что бюджет не приняли до сих пор, плохо влияет на социальную и коммунальную сферы. В Славянске уже на 15% сократили подачу питьевой воды из-за проблем с оплатой водоснабжения. В то же время в медицинских учреждениях – трудности с закупкой продуктов и медикаментов.

У нас на складе мясной продукции осталось всего на 2,5 дня. Закупить его мы сейчас не можем,

– рассказала медсестра городской клинической больницы Славянска Нина Чуйко.

Проект бюджета выносили на рассмотрение депутатских комиссий 14 раз, также 8 раз ставили на голосование сессий. Однако конструктива в городском совете так и не нашли.

Городской глава Вадим Лях обратился к главе области с просьбой вмешаться в ситуацию.