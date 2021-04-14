Мэр Славянска Вадим Лях выступает за перевыборы в городе и временное введение там военно-гражданской администрации. Политик пояснил, что другого выхода пока нет.

Соответствующее обращение он уже направил Павлу Кириленко, председателю Донецкой областной ВГА и ОГА. В своем фейсбуке политик опубликовал также видеообращение.

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Лях подчеркнул, что депутатское большинство в Славянске не смогло смириться с результатами выборов и теперь пытается "отыграть все назад".

Мне не дают нормально работать, шантажируют. Но дело не во мне, а в Славянске. Депутаты от большинства хотят введения ВГА? Я пойду навстречу их желаниям,

– отметил он.

И объяснил, что решился на этот шаг, ведь городу нужна перезагрузка. Он попросил Кириленко рассмотреть возможность назначения перевыборов депутатов и мэра Славянского городского совета.

"А на промежуточный период – возможность введения военно-гражданской администрации. Поверьте, мне нелегко далось это решение. Но меня к нему вынудили", – добавил Лях.

Создание военно-гражданской администрации

Мэр отметил, что не нужно пугаться аббревиатуры ВГА. Мол, для обычных людей жизнь не изменится. Однако ее глава примет решение о бюджете.

Лях подчеркнул, что это позволит разблокировать важные вопросы в городе. А именно – ремонт дорог, реконструкцию моста, все необходимые выплаты и зарплаты.

Что такое ВГА?

Когда Россия развязала войну на Донбассе, органы местного самоуправления на большинстве территорий Донетчины и Луганщины фактически прекратили выполнять свои полномочия.



В конце 2015 года президент Порошенко издал указ Об образовании военно-гражданских администраций в этих областях, а также в отдельных районах и населенных пунктах.

Отметим, что депутаты в Славянске до сих пор не приняли бюджет города на 2021 год. По словам мэра, процесс намеренно затягивают представители партий "Наш край", ОПЗЖ, "За мир и развитие".

Действующий мэр Славянска рассчитывает, что на перевыборах сможет снова побороться за доверие горожан. Он убежден, что они правильно расставят приоритеты в голосовании.

Лях обратился к жителям Славянска: смотрите видео

"Нам придется еще раз подтвердить, что Славянск – не место для экспериментов над людьми, политических игр и удовлетворения личных амбиций. Поэтому идем на перевыборы", – подытожил Лях.