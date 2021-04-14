Мер Слов'янська Вадим Лях виступає за перевибори у місті та тимчасове введення там військово-цивільної адміністрації. Політик пояснив, що іншого виходу наразі немає.

Відповідне звернення він вже направив Павлу Кириленку, голові Донецької обласної ВЦА й ОДА. У своєму фейсбуці політик опублікував також відеозвернення.

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Лях наголосив, що депутатська більшість у Слов'янську не змогла змиритися з результатами виборів й тепер намагається "відіграти все назад".

Мені не дають нормально працювати, шантажують. Але річ не у мені, а у Слов'янську. Депутати від більшості хочуть введення ВЦА? Я піду назустріч їхнім бажанням,

– зазначив він.

Й пояснив, що наважився на цей крок, адже місту потрібне перезавантаження. Він попросив Кириленка розглянути можливість призначення перевиборів депутатів і мера Слов'янська.

"А на проміжний період – можливість введення військово-цивільної адміністрації. Повірте, мені нелегко далося це рішення. Але мене до нього змусили", – додав Лях.

Створення військово-цивільної адміністрації

Мер зауважив, що не потрібно лякатися абревіатури ВЦА. Мовляв, для звичайних людей життя не зміниться. Натомість її очільник ухвалить рішення про бюджет.

Лях підкреслив, що це дозволить розблокувати важливі питання у місті. А саме – ремонт доріг, реконструкцію моста, всі необхідні виплати та зарплати.

Що таке ВЦА? Коли Росія розв'язала війну на Донбасі, органи місцевого самоврядування на більшості територій Донеччини та Луганщини фактично припинили виконувати свої повноваження.



У 2015 році президент Порошенко видав указ щодо утворення військово-цивільних адміністрацій у цих областях, а також в окремих районах та населених пунктах.



Зауважимо, що депутати у Слов'янську досі не ухвалили бюджет міста на 2021 рік. За словами мера, процес навмисно затягують представники партій "Наш край", ОПЗЖ, "За мир і розвиток".

Чинний мер Слов'янська розраховує, що на перевиборах зможе знову поборотися за довіру містян. Він переконаний, що вони правильно розставлять пріоритети у голосуванні.

Лях звернувся до мешканців Слов'янська: дивіться відео

"Нам доведеться ще раз підтвердити, що Слов'янськ – не місце для експериментів над людьми, політичних ігор та задоволення особистих амбіцій. Тому йдемо на перевибори", – підсумував Лях.

Зверніть увагу! Напередодні активіст Василь Хоменко приніс на засідання мерії Слов'янська російський прапор. Він хотів поставити його біля політиків, які підтримують державу-агресорку.