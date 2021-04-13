Активіст пояснив, для чого приніс прапор Росії у міськраду Слов'янська
Активіст Василь Хоменко приніс на засідання мерії Слов'янська російський прапор. Він хотів позначити, хто з депутатів – проукраїнський, а хто підтримує державу-агресорку.
Джерело:Укрінформ
Інцидент трапився 12 квітня, у роковини окупації Слов'янська. Правоохоронці винесли із залу прапор, проте протокол на Хоменка не складали. Адже законодавство цього не передбачає.
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"У нас, на жаль, 7 років війни, а досі російська символіка не заборонена. Треба заборонити російську національну символіку під час війни", – підкреслив активіст.
Він пояснив, що приніс на засідання міської ради прапори, аби з їхньою допомогою продемонструвати, де сидять прихильники України, а де – Росії.
Хоменко додав, що не розуміє, чому з проросійськими депутатами треба про щось домовлятися та сперечатися під час війни, "коли Путін в танку сидить на кордоні".
Проблеми з міським бюджетом
Активіст пояснив, що у місті досі не ухвалили бюджет. За словами міського голови, через це виникає низка проблем, зокрема – з наданням медичної допомоги.
На думку Хоменка, конструктивна робота у міській раді під загрозою саме через представників ОПЗЖ, "Наш край" і "За мир і розвиток".
У поліції підтвердили, що винесли та провели огляд прапора, але протокол про порушення не складали. Водночас у мерії Слов'янська інцидент коментувати відмовилися.
Хоменко приніс російський прапор у мерію: що відомо
- Василь Хоменко є ветераном російсько-української війни та проукраїнським громадським діячем.
- 12 квітня він посеред засідання встановив український та російський прапори на підлозі зали.
- При цьому, частина депутатів відреагувала на появу російської державної символіки оплесками.
- Міський голова, представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях, попросив викликати поліцію.
- Сутичок та конфлікту вдалося уникнути. За лічені хвилини правоохоронці забрали прапор.
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