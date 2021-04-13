Активист Василий Хоменко принес на заседание мэрии Славянска российский флаг. Он хотел обозначить, кто из депутатов – проукраинский, а кто поддерживает государство-агрессора.

Инцидент произошел 12 апреля, в годовщину оккупации Славянска. Правоохранители вынесли из зала флаг, однако протокол на Хоменко не составляли. Ведь законодательство этого не предусматривает.

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"У нас, к сожалению, 7 лет войны, а до сих пор российская символика не запрещена. Надо запретить российскую национальную символику во время войны", – подчеркнул активист.

Он пояснил, что принес на заседание городского совета флаги, чтобы с их помощью показать, где сидят сторонники Украины, а где – России.

Хоменко добавил, что не понимает, почему с пророссийскими депутатами надо о чем-то договариваться и спорить во время войны, "когда Путин в танке сидит на границе".

Проблемы с городским бюджетом

Активист пояснил, что в городе до сих пор не приняли бюджет. По словам городского головы, поэтому возникает ряд проблем, в частности – с оказанием медицинской помощи.

По мнению Хоменко, конструктивная работа в городском совете под угрозой именно из-за представителей ОПЗЖ, "Наш край" и "За мир і розвиток".

В полиции подтвердили, что вынесли и провели осмотр флага, но протокол о нарушении не составляли. В то же время в мэрии Славянска инцидент комментировать отказались.

Справка. 12 апреля 2014 года кадровые российские спецназовцы захватили контроль над Славянском. Город был оккупированным до 5 июля.

Хоменко принес российский флаг в мэрию: что известно