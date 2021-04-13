Активист объяснил, для чего принес флаг России в горсовет Славянска
Активист Василий Хоменко принес на заседание мэрии Славянска российский флаг. Он хотел обозначить, кто из депутатов – проукраинский, а кто поддерживает государство-агрессора.
Источник:Укринформ
Инцидент произошел 12 апреля, в годовщину оккупации Славянска. Правоохранители вынесли из зала флаг, однако протокол на Хоменко не составляли. Ведь законодательство этого не предусматривает.
Читайте также Килограмм тротила и гранаты: СБУ нашла хранилище с боеприпасами боевиков в Славянске – фото
"У нас, к сожалению, 7 лет войны, а до сих пор российская символика не запрещена. Надо запретить российскую национальную символику во время войны", – подчеркнул активист.
Он пояснил, что принес на заседание городского совета флаги, чтобы с их помощью показать, где сидят сторонники Украины, а где – России.
Хоменко добавил, что не понимает, почему с пророссийскими депутатами надо о чем-то договариваться и спорить во время войны, "когда Путин в танке сидит на границе".
Проблемы с городским бюджетом
Активист пояснил, что в городе до сих пор не приняли бюджет. По словам городского головы, поэтому возникает ряд проблем, в частности – с оказанием медицинской помощи.
По мнению Хоменко, конструктивная работа в городском совете под угрозой именно из-за представителей ОПЗЖ, "Наш край" и "За мир і розвиток".
В полиции подтвердили, что вынесли и провели осмотр флага, но протокол о нарушении не составляли. В то же время в мэрии Славянска инцидент комментировать отказались.
Хоменко принес российский флаг в мэрию: что известно
- Василий Хоменко ветеран российско-украинской войны и проукраинский общественный деятель.
- 12 апреля он посреди заседания установил украинский и российский флаги на полу зала.
- При этом, часть депутатов отреагировала на появление российской государственной символики аплодисментами.
- Городской голова, представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях, попросил вызвать полицию.
- Столкновений и конфликта удалось избежать. За считанные минуты правоохранители забрали флаг.
Поделиться новостью