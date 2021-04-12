Неприємний для багатьох інцидент стався 12 квітня під час позачергового засідання Слов'янської міської ради. Місцевий активіст увійшов до приміщення з двома прапорами – України та країни-окупанта.

Як зазначають місцеві мешканці, російський прапор до міськради заніс відомий активіст Василь Хоменко. Він є ветераном російсько-української війни та проукраїнським громадським діячем.

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З якою метою чоловік приніс триколор, невідомо. Пояснити свій вчинок йому не дали депутати та поліцейські.

Як російський прапор з'явився у мерії Слов'янська

Судячи з відео стріму, Хоменко зайшов до сесійної зали безпосередньо під час пленарного засідання.

Російський прапор він приховав, загорнувши його в український. Чоловік встановив символіку країни-агресора на підлозі зали, а з іншого боку поставив прапор України.

Деякі депутати на появу російського прапора відреагували оплесками.

Мер міста, представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях на появу російського прапора відреагував миттєво – попросив викликати поліцію.

За хвилину після цього до зали увійшов поліцейський, який виніс триколор. Все відбулося без сутичок та конфлікту.

Хоменко спробував виступити перед депутатами, але тільки він почав казати, що 7 років тому до Донбасу прийшла війна, як його одразу перебив міський голова, чим не дав активісту пояснити свій вчинок.

Дивіться відео внесення російського прапора до мерії Слов'янська (з 3 хвилини):

12 квітня 2014 року кадрові російські спецпризначенці, які мешкали у церквах Слов'янська та Святогірській лаврі, за підтримки місцевого населення захопили контроль над містом. Місто було окупованим до 5 липня, коли загони російських терористів втекли до Донецька.