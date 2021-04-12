У роковини окупації Слов'янська до зали місцевої ради внесли російський прапор: відео
Неприємний для багатьох інцидент стався 12 квітня під час позачергового засідання Слов'янської міської ради. Місцевий активіст увійшов до приміщення з двома прапорами – України та країни-окупанта.
Джерело:24 канал
Як зазначають місцеві мешканці, російський прапор до міськради заніс відомий активіст Василь Хоменко. Він є ветераном російсько-української війни та проукраїнським громадським діячем.
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Як російський прапор з'явився у мерії Слов'янська
- Судячи з відео стріму, Хоменко зайшов до сесійної зали безпосередньо під час пленарного засідання.
- Російський прапор він приховав, загорнувши його в український. Чоловік встановив символіку країни-агресора на підлозі зали, а з іншого боку поставив прапор України.
- Деякі депутати на появу російського прапора відреагували оплесками.
- Мер міста, представник "Опозиційного блоку" Вадим Лях на появу російського прапора відреагував миттєво – попросив викликати поліцію.
- За хвилину після цього до зали увійшов поліцейський, який виніс триколор. Все відбулося без сутичок та конфлікту.
Хоменко спробував виступити перед депутатами, але тільки він почав казати, що 7 років тому до Донбасу прийшла війна, як його одразу перебив міський голова, чим не дав активісту пояснити свій вчинок.
Дивіться відео внесення російського прапора до мерії Слов'янська (з 3 хвилини):
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