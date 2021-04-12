В годовщину оккупации Славянска в зал местного совета внесли российский флаг: видео
Неприятный для многих инцидент произошел 12 апреля во время внеочередного заседания Славянского городского совета. Местный активист вошел в помещение с двумя флагами – Украины и страны-оккупанта.
Источник:24 канал
Как отмечают местные жители, российский флаг в горсовет внес известный активист Василий Хоменко. Он является ветераном российско-украинской войны и проукраинским общественным деятелем.
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С какой целью мужчина принес триколор, неизвестно. Объяснить свой поступок ему не дали депутаты и полицейские.
Как российский флаг появился в мэрии Славянска
- Судя по видео стрима, Хоменко зашел в сессионный зал непосредственно во время пленарного заседания.
- Российский флаг он скрыл, завернув его в украинский. Мужчина установил символику страны-агрессора на полу зала, а с другой стороны поставил флаг Украины.
- Некоторые депутаты на появление российского флага отреагировали аплодисментами.
- Мэр города, представитель "Оппозиционного блока" Вадим Лях на появление российского флага отреагировал мгновенно – попросил вызвать полицию.
- Через минуту после этого в зал вошел полицейский, который вынес триколор. Все произошло без столкновений и конфликта.
Хоменко попытался выступить перед депутатами, но как только он начал говорить, что 7 лет назад на Донбасс пришла война, его сразу перебил мэр, чем не дал активисту объяснить свой поступок.
Смотрите видео внесения российского флага в мэрию Славянска (с 3 минуты):
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