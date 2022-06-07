Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, сообщает 24 канал. По его словам, вся линия фронта находится под постоянными обстрелами.
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Оккупанты обстреливают населенные пункты Донбасса
Кириленко рассказал, что оккупанты продолжают бить по Авдеевке и Очеретиному. Кроме этого, враги совершают обстрелы на Лиманском направлении. Россияне делают это для того, чтобы разрушить оборонные позиции Вооруженных Сил Украины и выйти в Славянск и Краматорск.
Также под постоянным вражеским огнем находится Святогорская территориальная община. Оккупанты тоже хотят выйти этим направлением выйти в Славянск и дальше развивать свое наступление.
Бахмут – тоже обстрелы, ракетные удары, артиллерия работает. Соледарь и вся линия фронта – под постоянным огнем оккупанта. В результате этого, к сожалению, каждый день мы и погибших, и раненых среди мирного населения,
– добавил глава ОВА.
Он отметил, что с 6:00 6 июня в результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 4 – получили ранения.
"Линия фронта – обстрелы постоянные. Авдеевка – и днем, и ночью. Очеретино – аналогично. Периодичность есть (однако она не имеет системности) в Мариинке и Красногоровке. Лиманское направление – постоянно", – отметил Кириленко.
Он рассказал, что также оккупанты готовят по городам, расположенным на относительном расстоянии от линии фронта. В частности, был вражеский бомбовый удар по Дружковке. В Бахмуте и Соледаре захватчики больше применяют авиацию и наносят ракетные удары.
"Поэтому можно подытожить, что вся линия фронта – под постоянными обстрелами, а относительно отдаленные города, 20 и более километров, – периодические ракетно-бомбовые удары", – заметил глава ОВА.
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В Славянске осталось 24 тысячи человек
Кириленко рассказал, что местные жители пытаются уехать в безопасные города. Власть сейчас предоставляет им такую возможность, как бы это ни было тяжело.
"Происходит эвакуация из Славянска. Сейчас в Славянске не более 24 тысяч жителей остались", - отметил глава ОВА.
Он добавил, что в северной части области есть проблемы с водоснабжением. В частности, говорится о:
- Славянск,
- Константиновка,
- Дружковка,
- часть населенных пунктов, принадлежащих к Краматорской территориальной общине.
"Это, как правило, частный сектор. Это связано с перебоями электроснабжения", – заметил Кириленко.
Глава ОВА подытожил, что именно поэтому люди, осознавая все эти проблемы, начинают уезжать.
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