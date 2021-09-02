Информацию о том, что следователи ожидают помощи российских военных из Курска, сообщили в полиции Нидерландов.

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Помочь в деле MH17 просят у россиян

По версии следствия, именно из Курска на оккупированный Донбасс летом 2014 года отправили установку "Бук", которая сбила самолет MH17. Поэтому военных из этого города просят помочь с расследованием. В частности, при наличии любой информации (фото, видео, электронные письма или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе MH17), людей призывают связаться с правоохранителями.

Также на сайте разместили обращение родителей погибшего в катастрофе Виктора Орешкина. Они тоже просят свидетелей из России откликнуться. "Этим обращением Совместная следственная группа надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего с тем, чтобы родственники погибших смогли получить ответы на оставшиеся вопросы", – говорится в сообщении.

По словам начальника отдела полиции Нидерландов Энди Краага, следствие стремится установить, кто входил в состав расчета, каково было задание и кто приказал его выполнять.

Нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан,

– добавил Крааг.

Он подчеркнул, что рассказать об этом с полной уверенностью можно будет лишь тогда, когда люди, непосредственно причастные к этой трагедии, дадут ответ на эти вопросы.

Дело МН17: кратко

17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили над Донбассом. Все, кто был на борту погибли, всего 298 человек.

Ракету запустили пророссийские боевики с оккупированной территории.

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения 4 фигурантам дела – Сергею Дубинскому, Игорю Гиркину, Олегу Пулатову, Леониду Харченко.

В июне 2021 года в суде завершили демонстрацию всех доказательств по делу.

Трагедия МН17 / Инфографика 24 канала