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      Следственное управление полиции получило нового руководителя

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      Максим Цуцкиридзе стал новым руководителем следственного управления полиции
      Максим Цуцкиридзе стал новым руководителем следственного управления полиции / МВС

      Заместителем председателя Национальной полиции и руководителем следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. В среду, 11 сентября, его представил глава украинской полиции Сергей Князев.

      Ранее милиционер работал заместителем руководителя следственного управления Нацполиции, сообщает МВД.

      Читайте также: Кадровые изменения в полиции: с должностей уходт трое заместителей Князева

      Сергій Князєв
      Князев представил Цуцкиридзе / фото: Нацполиция

      Во время представления Максима Цуцкиридзе Сергей Князев отметил на трех основных направлениях работы следственных подразделений полиции.

      С первого января 2020 года вступает в силу закон об уголовном проступке. Поэтому на следственные подразделения возложена задача легализации детективов, реализации проекта об уголовном проступке и внедрение электронного документооборота. Общество ждет результатов работы следователей,
      – заявил руководитель полиции.

      Максим Цуцкірідзе, Сергій Князєв
      Представление Максима Цуцкиридзе / фото: Нацполиция

      Ранее руководителем главного следственного управления полиции был Виталий Невгад, который в этот же день ушел с должности. Кроме того, представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии 24 каналу подчеркнул, что 11 сентября в 15 часов Сергей Князев представит своего нового заместителя Евгения Коваля. Ранее он возглавлял департамент внутренней безопасности Нацполиции.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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