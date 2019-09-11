Следственное управление полиции получило нового руководителя

Заместителем председателя Национальной полиции и руководителем следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. В среду, 11 сентября, его представил глава украинской полиции Сергей Князев.

Ранее милиционер работал заместителем руководителя следственного управления Нацполиции, сообщает МВД.

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Князев представил Цуцкиридзе / фото: Нацполиция

Во время представления Максима Цуцкиридзе Сергей Князев отметил на трех основных направлениях работы следственных подразделений полиции.

С первого января 2020 года вступает в силу закон об уголовном проступке. Поэтому на следственные подразделения возложена задача легализации детективов, реализации проекта об уголовном проступке и внедрение электронного документооборота. Общество ждет результатов работы следователей,

– заявил руководитель полиции.



Представление Максима Цуцкиридзе / фото: Нацполиция

Ранее руководителем главного следственного управления полиции был Виталий Невгад, который в этот же день ушел с должности. Кроме того, представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии 24 каналу подчеркнул, что 11 сентября в 15 часов Сергей Князев представит своего нового заместителя Евгения Коваля. Ранее он возглавлял департамент внутренней безопасности Нацполиции.