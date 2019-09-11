Слідче управління поліції отримало нового керівника

Заступником голови Національної поліції та керівником слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе. У середу, 11 вересня, його представив очільник української поліції Сергій Князєв.

Раніше правоохоронець працював заступником керівника слідчого управління Нацполіції, повідомляє МВС.

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Князєв представив Цуцкірідзе / фото: Нацполіція

Під час представлення Максима Цуцкірідзе Сергій Князєв наголосив на трьох основних напрямках роботи слідчих підрозділів поліції.

З першого січня 2020 року набуває чинності закон про кримінальний проступок. Відтак на слідчі підрозділи покладено завдання легалізації детективів, реалізації проєкту про кримінальний проступок і впровадження електронного документообігу. Суспільство чекає результатів роботи слідчих,

– заявив керівник поліції.



Представлення Максима Цуцкірідзе / фото: Нацполіція

Раніше керівником головного слідчого управління поліції був Віталій Невгад, який цього ж дня пішов з посади. Крім того, речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі 24 каналу підкреслив, що 11 вересня о 15 годині Сергій князєв представить свого нового заступника Євгена Коваля. Раніше він очолював департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.