Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на политолога и блогера Алексея Голобуцкого.

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"Похоже, вопрос "наездов" на ГУР и лично Кирилла Буданова так и не снят с повестки дня. Теперь им в вину пытаются поставить побег Дениса Комарницкого. Которого следователи ловили-ловили, но так и не поймали. Кто виноват? Разведчики... По доброй украинской традиции, как только запахло "жареным", Комарницкий оперативно и беспрепятственно выехал за границу. По такой же традиции, его побег попытаются связать с ведомством Буданова", – заявил он.

Голобуцкий отметил, что в вопросе должно разобраться следствие, а потому сейчас преждевременно делать однозначные заявления о возможной непричастности ГУР.

Но так же совершенно нет никаких причин бросаться безосновательными обвинениями. Несмотря на это, в нескольких украинских СМИ уже появилась информация с очень "тонкими" намеками на причастность разведчиков к его побегу. Традиционно никаких аргументов такой версии не приводится. Обвинения аккуратно заворачивают в осторожные формулировки "проверяется версия". От себя добавлю, что так же может проверяться версия и о похищении инопланетянами. Мои источники однозначно отрицают какую-либо связь ГУР с Комарницким. И я склонен им верить,

– констатировал эксперт.

По его убеждению, киевская администрация превратилась в самодостаточный и высокодоходный бизнес, и нет никаких сомнений, что определенные чиновники были в "доле".

Но совершенно непонятно, где в этой схеме может быть ГУР. Разведчики даже теоретически не могут влиять на решение земельных или других хозяйственных вопросов в столице. Так же они не влияют на фракции Киевсовета или на отдельных депутатов. Просто потому, что не принадлежат ни к одной политической силе,

– отметил блогер.

Он подчеркнул: сейчас ситуация свидетельствует о том, что и ГУР, и Буданов к этой истории просто "притянуты за уши".

"Впрочем, организаторов "вброса" интересует не возможность реальных обвинений против любого, а информационный шум. Все согласно старому принципу "вилки найдутся, а осадок останется". Очевидно, чуть позже информационная кампания будет масштабироваться. Пул "экспертов", близких к ОП, снова активно будет продвигать тему о возможной отставке Буданова и переподчинении ГУР. Надеюсь, с тем же успехом – нулевым. Война продолжается. Нам свое делать", – резюмировал Алексей Голобуцкий.