Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на політолога і блогера Олексія Голобуцького.

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"Схоже, питання "наїздів" на ГУР і особисто Кирила Буданова так і не знято з порядку денного. Тепер їм у провину намагаються поставити втечу Дениса Комарницького. Якого слідчі ловили-ловили, але так і не впіймали. Хто винен? Розвідники… За доброю українською традицією, як тільки запахло "смаленим", Комарницький оперативно і безперешкодно виїхав за кордон. За такою ж традицією, його втечу спробують пов'язати з відомством Буданова", – заявив він.

Голобуцький наголосив, що в питанні має розібратися слідство, а тому зараз передчасно робити однозначні заяви про можливу непричетність ГУР.

Але так само абсолютно немає жодних причин кидатися безпідставними звинуваченнями. Попри це, у кількох українських ЗМІ вже з'явилась інформація з дуже "тонкими" натяками на причетність розвідників до його втечі. Традиційно, жодних аргументів такої версії не наводиться. Звинувачення акуратно загортають в обережні формулювання "перевіряється версія". Від себе додам, що так само може перевірятися версія і про викрадення інопланетянами. Мої джерела однозначно заперечують будь-який зв'язок ГУР з Комарницьким. І я схильний їм вірити,

– констатував експерт.

На його переконання, київська адміністрація перетворилась на самодостатній і високодохідний бізнес, і немає жодних сумнівів, що певні чиновники були в "долі".

Але абсолютно незрозуміло, де в цій схемі може бути ГУР. Розвідники навіть теоретично не можуть впливати на вирішення земельних або інших господарських питань в столиці. Так само вони не впливають на фракції Київради чи на окремих депутатів. Просто тому, що не належать до жодної політичної сили,

– зазначив блогер.

Він підкреслив: наразі ситуація свідчить про те, що і ГУР, і Буданов до цієї історії просто "притягнуті за вуха".

"Втім, організаторів "вкиду" цікавить не можливість реальних обвинувачень проти будь-якого, а інформаційний шум. Все згідно зі старим принципом "виделки знайдуться, а осад залишиться". Вочевидь, трохи згодом інформаційна кампанія буде масштабуватися. Пул "експертів", близьких до ОП, знову активно просуватиме тему про можливу відставку Буданова та перепідпорядкування ГУР. Сподіваюсь, з тим самим успіхом – нульовим. Війна триває. Нам своє робить", – резюмував Олексій Голобуцький.